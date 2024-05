Adiado primeiro voo com tripulação da cápsula Starliner da Boeing

De Euronews

Missão foi cancelada devido a problema numa válvula do foguetão Atlas V.

A Boeing cancelou o lançamento da sua primeira missão tripulada ao espaço devido a problemas técnicos.

Dois astronautas da NASA tinham acabado de se instalar na cápsula Starliner, com destino àEstação Espacial Internacional, quando a contagem decrescente para o lançamento foi interrompida por ter sido detetado um problema numa das válvulas do foguetão Atlas V.

Tory Bruno, diretor-executivo da United Launch Alliance, revelou que uma válvula de alívio da pressão de oxigénio, que se localiza na parte superior do foguetão, começou a abrir e a fechar no momento da descolagem.

Segundo a Boeing Space, uma nova tentativa de lançamento da missão não deverá ocorrer antes da próxima sexta-feira, dia 10 de maio.

Foi o mais recente atraso no lançamento da primeira missão tripulada da Boeing, que vem lutando para resolver problemas na cápsula.

Segundo Tory Bruno, problemas semelhantes com válvulas já ocorreram antes com outros foguetões Atlas no lançamento de satélites. Foram rapidamente resolvidos, bastando para isso ligar e desligar as válvulas afetadas, mas a Boeing tem regras rígidas para voos com astronautas, proibindo a reciclagem de cápsulas quando há tripulação a bordo.

O primeiro voo de teste da cápsula Starliner, sem tripulação, remonta a 2019 e não chegou a alcançar a Estação Espacial Internacional. A Boeing repetiu o voo mas deparou-se depois com outros problemas, nomeadamente ao nível dos paraquedas e materiais potencialmente inflamáveis.

A NASA contratou a Boeing e a Space X há cerca de uma década para transportar astronautas de e para a Estação Espacial Internacional, depois de encerrar o seu programa de vaivéns, pagando a empresas privadas muitos milhões de dólares.

O diretor do programa de tripulação comercial da NASA, Steve Stick, revelou que cancelar o lançamento da Starliner foi uma decisão “difícil” mas que este só será repetido quando "for seguro fazê-lo".