Conheça Elmar Asgarzade, o inventor por detrás de uma invenção ecológica que poupa combustível

De Gorkem Sifael

Elmar Asgarzade, Diretor Científico da Extra Mile Technologies e Engenheiro Sénior da Baku Higher Oil School, partilha o seu percurso no desenvolvimento de uma invenção ecológica pioneira que reduz significativamente o atrito do motor e o consumo de combustível.

Na Extra Mile Technologies, Asgarzade e a sua equipa concentram-se no desenvolvimento de lubrificantes avançados que funcionam com base no princípio da repulsão iónica, semelhante às forças de repulsão entre polos magnéticos idênticos. Esta tecnologia promete um desempenho mais eficiente do que os produtos tradicionais.

A paixão de Asgarzade pela luta contra a crise climática foi fomentada durante os seus estudos de engenharia química na Baku Higher Oil School, onde também começou a aventurar-se em projetos inovadores. Os seus esforços levaram-no a ganhar o primeiro lugar no ClimateLaunchpad do Azerbaijão, que culminou numa final mundial na Escócia. As suas contribuições para a inovação e o empreendedorismo valeram-lhe também o prestigiado Prémio Presidencial da Juventude do Azerbaijão.

Para além do seu papel na Extra Mile Technologies, Asgarzade está ativamente envolvido na formação da próxima geração de inovadores na Baku Higher Oil School, dando ênfase à integração da ciência e do empreendedorismo para promover soluções que beneficiem a comunidade. O seu trabalho com os estudantes não só contribui para a educação, como também para a criação de contributos significativos para o ambiente e a sociedade.