Foi uma semana atarefada para a Apple, que na quinta-feira anunciou que as suas vendas globais aumentaram 6% no quarto trimestre (Q4) e recuperou o trono de empresa mais valiosa do mundo, depois de a Nvidia o ter arrebatado na semana passada.

A Apple está a caminho de se tornar a primeira empresa a ter uma avaliação de 4 biliões de dólares (3,6 biliões de euros). Parte do seu ingrediente secreto tem sido a forma como posiciona os seus produtos.

Em vez de inventar a tecnologia, como os computadores pessoais ou os smartphones, a empresa produziu algumas das primeiras versões bem concebidas, fáceis de utilizar e funcionais.

O Euronews Next analisa a história e o crescimento da Apple desde o seu lançamento, bem como os seus gadgets e software influentes, e o que se segue para a empresa.

A história da Apple

Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple. Havia um terceiro fundador, Ronald Wayne, mas este vendeu a sua propriedade a Jobs e Wozniak.

O primeiro produto foi o microcomputador Apple I, que foi construído na garagem de Jobs. Não tinha teclado nem monitor.

Apesar de existirem muitos "haters" da Apple, no geral as pessoas adoram a marca. Mesmo os que a odeiam respeitam-na com relutância. Tim Danton PC Pro

Um ano mais tarde, em 1977, foi lançado o Apple II, e a empresa conheceu o seu primeiro grande sucesso, que levou a Apple a tornar-se o principal fabricante de computadores da América e uma das maiores IPO da época.

Mas o sucesso da Apple caiu por terra depois de Jobs ter gasto demasiado tempo e dinheiro da empresa no Apple Lisa. O caro computador de secretária não teve sucesso após o seu lançamento em 1983.

** ARQUIVO ** O Diretor Executivo da Apple Computer, Steve Jobs, sorri durante o anúncio de novos produtos num evento da Apple em São Francisco, nesta fotografia de arquivo de AP Photo/Paul Sakuma, file

Jobs avançou então para o computador Macintosh, que constituía um desafio para a IBM, líder de mercado na altura. O anúncio do Macintosh foi apresentado na Super Bowl de 1984 e mostrava uma rebelião contra um mundo distópico de conformidade, representando supostamente a luta pelo controlo da tecnologia informática como uma luta de poucos contra muitos.

No entanto, um conflito entre Jobs e o diretor executivo da Apple, John Sculley, devido ao facto de o Lisa e o Macintosh não corresponderem às expetativas de vendas, levou a que Jobs fosse destituído de todas as suas funções pelo conselho de administração.

Posteriormente, Jobs deixou a empresa e fundou uma nova empresa, a NeXT Computers. O seu cofundador, Wozniak, também deixou a Apple por razões pessoais.

A Apple estava a ter bons resultados até meados da década de 1990, mas quase foi à falência depois de enfrentar a concorrência dos PCs mais baratos da Microsoft e de lançamentos de produtos que fracassaram, como o tablet Newton.

Um computador Apple 1 de 1976 feito por Steve Jobs e Steve Wozniak é apresentado em uma casa de leilões em Colônia, Alemanha, sábado, novembro. 16, 2013. AP Photo/Martin Meissner

A Apple comprou então a nova empresa de Jobs, a NeXT, e nomeou Jobs como diretor executivo interino após a destituição do anterior diretor executivo. Jobs voltou a centrar a Apple na sua atividade informática e salvou-a da falência.

"As pessoas raramente pensam nisso agora, mas quando Steve Jobs regressou à Apple em 1997, esta encontrava-se numa situação perigosa - nessa altura, tinha acabado de perder 50 milhões de dólares (46 milhões de euros) num único trimestre. Desde então, a Apple fez uma série de apostas que se saldaram praticamente todas", disse Tim Danton, editor-chefe da PC Pro e autor de The Computers That Made Britain, ao Euronews Next.

A Apple nunca é a primeira a trazer tecnologia para o mercado, mas quando o faz, certifica-se de que tem um ótimo aspeto e que funciona na perfeição. Tim Danton PC Pro

Um ano depois, em 1998, foi apresentado o iMac e, alguns anos mais tarde, foi lançado o sistema operativo Mac OS X. No mesmo ano, em 2001, a Apple lançou o seu primeiro iPod, estabelecendo a reputação da empresa como criadora de tendências tecnológicas.

O segredo da Apple "resume-se a uma palavra: design", afirmou Danton.

"A Apple nunca é a primeira a introduzir tecnologia no mercado, mas quando o faz, certifica-se de que tem um ótimo aspeto e que funciona na perfeição. Por exemplo, o iPod. Os leitores de MP3 já existiam há alguns anos, mas a Apple criou uma versão apetecível que era fácil de utilizar para os não técnicos", acrescentou.

Nos anos que se seguiram, o iPhone foi lançado em 2007 e a App Store e o iPad em 2010.

Em 2011, Jobs tirou uma licença e nomeou Tim Cook como Diretor Executivo da Apple. Jobs morreu no final desse ano, vítima de cancro no pâncreas.

Steve Jobs, certo, o ex-co-fundador e presidente da Apple Computer, fala sobre seus planos para o novo software de sistema da Apple. Gil Amelio, presidente da Apple Computer I ERIC RISBERG/AP1997

A era Tim Cook

Desde a tomada de posse de Cook, a Apple adaptou e expandiu os seus serviços para incluir o seu serviço de transmissão de multimédia Apple TV+ e Apple Music e um auricular de realidade mista que combina realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV), o Apple Vision Pro.

A Apple também entrou na corrida da inteligência artificial (IA) com uma atualização do sistema operativo iOS 18 e quatro modelos do iPhone 16 que possuem um chip especial necessário para alimentar as funcionalidades de IA.

ARQUIVO - Nesta foto de 30 de abril de 2015, o CEO da Apple, Tim Cook, responde a uma pergunta durante uma coletiva de imprensa na sede da IBM Watson, em Nova York. Richard Drew/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

Enquanto empresas como a Samsung e a Google se apressaram a lançar a sua tecnologia de IA, a Apple demorou um pouco mais, o que se pode dar ao luxo de fazer.

"Em parte, a Apple pode adotar uma abordagem de esperar para ver para garantir que oferece aos usuários uma experiência melhor, o que é fundamental ", disse o analista de tecnologia Paolo Pescatore.

"Com isto em mente, não precisa necessariamente de ser a primeira ou de manter o ritmo. No entanto, não pode descansar sobre os louros e precisa de considerar um roteiro forte que vá além de actualizações incrementais para a sua vasta gama de produtos", disse à Euronews Next.

Entre os dispositivos que a Apple poderá introduzir no futuro contam-se os dobráveis, os óculos conectados/inteligentes, bem como um anel inteligente, para citar apenas alguns, disse Pescatore.

"À medida que avançamos para um futuro movido a software e IA, todos vão tentar destronar o rei da colina", acrescentou.

A Apple consegue manter o ritmo?

Cook tem conseguido ultrapassar com sucesso os desafios atuais, como as tensões geopolíticas entre os EUA e a China e o abrandamento da procura do mercado chinês.

Mas a Apple tem tido outro problema com os reguladores europeus, uma vez que a Lei dos Mercados Digitais (DMA) significa que os utilizadores europeus dos dispositivos da Apple podem descarregar software de fora da App Store.

Os óculos Vision Pro da Apple também têm sido um fracasso, uma vez que são produtos caros e pesados para usar durante longos períodos de tempo.

As pessoas experimentam o iPad da Apple no primeiro dia em que o mais recente iPad vai à venda, em Paris na sexta-feira, 16 de março de 2012. Jacques Brinon/AP

Mas os especialistas estão optimistas quanto ao futuro da Apple a longo prazo.

"Estou muito mais confiante no futuro da Apple do que no de qualquer outra empresa de tecnologia, porque ela é tão brilhante em prender as pessoas ao seu ecossistema", disse Danton.

"Embora existam muitos críticos da Apple, no geral as pessoas adoram a marca. Mesmo os que a detestam respeitam a Apple de má vontade", acrescentou.

Isso deve-se em parte ao facto de o seu modelo de negócio não se basear em coisas que as pessoas detestam, como a publicidade e a invasão de privacidade, explicou Danton.

"Isso significa que a Apple pode dizer que é a marca que se preocupa com a privacidade, o que pode se tornar ainda mais importante na próxima década", acrescentou.

Apesar de algumas tecnologias não estarem a dar frutos, mais recentemente o Vision Pro, cujas vendas foram mais lentas do que o esperado, Danton afirmou que a empresa "não tem medo de jogar a longo prazo" e "planear com anos de antecedência".

"Provavelmente, a Apple tem uma ideia muito melhor do que os futuristas sobre o que o futuro reserva - afinal, é ela que está a ajudar a moldar o futuro", acrescentou.