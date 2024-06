Apple revela novas funcionalidades de inteligência artificial e acordo com a OpenAI

De Euronews com AP

A Apple entrou na corrida da IA e vai introduzir a tecnologia nos seus dispositivos mais recentes.

A Apple apresentou novas funcionalidades na segunda-feira, numa tentativa de se juntar à corrida da inteligência artificial (IA) que levará a "Apple Intelligence" para o iPad, iPhone e Macs.

"Estamos entusiasmados por introduzir um novo capítulo na inovação da Apple. A Apple Intelligence vai transformar o que os utilizadores podem fazer com os nossos produtos - e o que os nossos produtos podem fazer pelos nossos utilizadores", anunciou o CEO da Apple, Tim Cook, em comunicado.

Segundo Cook, a IA pode ser utilizada de "uma forma totalmente privada e segura".

O anúncio da Apple foi feito na conferência para especialistas em desenvolvimento da empresa, com a Apple a trabalhar para alcançar empresas como a Microsoft e Google, que se tornaram líderes em IA.

Mudanças na Siri

A Apple está a apoiar-se no ChatGPT da OpenAI para tornar a sua assistente virtual Siri mais inteligente e mais útil.

O acesso opcional da Siri ao ChatGPT será gratuito para todos os utilizadores do iPhone e estará disponível noutros produtos Apple quando a opção estiver integrada na próxima geração de sistemas operativos da Apple.

Os subscritores do ChatGPT deverão poder sincronizar facilmente as suas contas existentes quando utilizam o iPhone e deverão ter acesso a funcionalidades mais avançadas do que os utilizadores gratuitos.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, sentou-se na primeira fila da conferência da Apple, que contou com a presença de programadores de mais de 60 países.

"Juntamente com a Apple, estamos a tornar mais fácil para as pessoas beneficiarem do que a IA pode oferecer", afirmou Altman num comunicado.

Para além de permitir que a Siri aceda ao armazém de conhecimentos do ChatGPT, a Apple está a dar à assistente virtual de 13 anos uma extensa remodelação destinada a torná-la mais pessoal e versátil, mesmo que atualmente responda a cerca de 1,5 mil milhões de consultas por dia.

De acordo com a apresentação de segunda-feira, a assistente virtual será capaz de realizar mais tarefas.

As novas funcionalidades só funcionarão em modelos recentes de produtos Apple, uma vez que os dispositivos necessitam de processadores avançados.

iMessage vai mudar

A Apple também anunciou que vai lançar uma tecnologia chamada Rich Communications Service, ou RCS, na sua aplicação iMessage.

Esta tecnologia deverá melhorar a segurança das mensagens de texto entre iPhones e dispositivos Android, mas não irá alterar as bolhas azuis que mostram as mensagens de texto de outros iPhones e as bolhas verdes dos dispositivos Android.

Noutra reviravolta futura na aplicação de mensagens do iPhone, os utilizadores poderão escrever um texto (ou pedir a uma ferramenta de IA que o componha) com antecedência e agendar uma hora específica para o enviar automaticamente.