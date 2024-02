De Euronews

Um novo aviso de assistência da Apple aconselha as pessoas a não colocarem os seus iPhones no arroz se receberem um alerta de deteção de líquidos.

A Apple avisou oficialmente os utilizadores para não colocarem os seus iPhones no arroz se receberem um alerta de "líquido detetado".

A nota foi publicada no mês passado e destacada pela primeira vez ontem por um relatório da Macworld, que fornece notícias sobre os produtos da Apple.

Colocar um telefone encharcado em arroz cru tem sido um mito popular na Internet sobre como salvá-lo se cair acidentalmente na água, mas é um mito que já havia sido questionado anteriormente.

Um estudo de 2014 de um serviço de resgate de dispositivos electrónicos concluiu que o arroz não era uma forma eficaz de secar um telemóvel e que era menos eficaz do que deixar o dispositivo a secar.

O que é que a Apple recomenda?

Quando um utilizador do iPhone recebe um alerta de "deteção de líquido", normalmente significa que foi detectado líquido no conetor lightning ou no conetor USB-C.

Neste caso, a Apple não recomenda o carregamento do telemóvel quando este está molhado, mas aconselha a utilização de um carregador sem fios se a parte de trás do smartphone estiver seca.

Se o iPhone estiver molhado, pode bater com ele contra a sua mão com "o conetor virado para baixo para remover o excesso de líquido" e depois deixá-lo numa área seca. Após 30 minutos, pode tentar carregá-lo novamente.

Se continuar a ver um alerta de líquido, a empresa de tecnologia recomenda deixá-lo "numa área seca com algum fluxo de ar durante um dia", o que pode demorar até 24 horas.

Se ainda não estiver a carregar, desligue o cabo e o adaptador e volte a ligá-los.

O que não se deve fazer?

De acordo com a Apple, os utilizadores do iPhone não devem utilizar uma "fonte de calor externa ou ar comprimido para secar o telefone". Utilizar um cotonete ou uma toalha de papel para secar o conetor também não é recomendado.

Por último, a Apple disse para não colocar o telemóvel num saco de arroz: "Se o fizer, pode permitir que pequenas partículas de arroz danifiquem o seu iPhone".

Os modelos 7 e superiores do iPhone da Apple são todos resistentes a salpicos, água e poeira, com testes feitos em laboratório nos telefones.

Os telemóveis mais recentes (iPhone 12 e posteriores) podem sobreviver a quedas em água até 6 metros de profundidade durante 30 minutos.