Casa Branca diz que a proibição do TikTok passará para a nova administração Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não vai aplicar a proibição da aplicação de redes sociais TikTok, que deverá entrar em vigor um dia antes de deixar o cargo, na segunda-feira.

Em comunicado, a Secretária de Imprensa Karine Jean-Pierre referiu o timing como a razão pela qual a responsabilidade pela aplicação da lei estava a ser transferida para a nova administração Trump.

"Dado o simples facto de o momento não ser oportuno, esta Administração reconhece que as ações de aplicação da lei devem simplesmente caber à próxima Administração, que tomará posse na segunda-feira", afirma a declaração.

Um manifestante segura um cartaz de apoio ao TikTok em frente ao Supremo Tribunal, em Washington, a 10 de janeiro de 2025 Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O Supremo Tribunal de Justiça aprovou uma lei federal que proíbe o TikTok no domingo, a menos que seja vendido pela sua empresa-mãe com sede na China.

A decisão do tribunal considerou que o risco para a segurança nacional colocado pelos laços da Bytedance com a China supera as preocupações de limitar o discurso da aplicação ou dos seus 170 milhões de utilizadores nos Estados Unidos.

Numa entrevista à CNN, pouco depois da decisão do tribunal, o presidente eleito Donald Trump não quis dizer o que tencionava fazer.

"Em última análise, a decisão cabe-me a mim, por isso vão ver o que vou fazer", disse. "O Congresso deu-me a decisão, por isso serei eu a tomar a decisão".

Trump também disse que teve um telefonema com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira, dizendo que eles tiveram "uma ótima conversa sobre o TikTok e uma ótima conversa sobre muitos outros assuntos".

O candidato presidencial republicano, o ex-presidente Donald Trump, discursa num comício de campanha em Asheville, a 14 de agosto de 2024 Matt Rourke/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Trump já havia dito que tem "um lugar quente no meu coração para o TikTok", dizendo que sua conta no aplicativo o ajudou a atingir uma base de eleitores mais jovem para vencer a eleição de 2024.

Ele também solicitou recentemente que o tribunal adiasse seu julgamento para que ele pudesse examinar o caso e chegar a uma "resolução política".

A equipe de transição de Trump não ofereceu detalhes sobre como Trump planeja cumprir sua promessa de campanha de "salvar o TikTok".

Mas a porta-voz Karoline Leavitt disse numa declaração em novembro que ele planeia "cumprir" a sua promessa.

Mas foi Trump quem inicialmente liderou os esforços para proibi-lo por motivos de segurança nacional.

Em 2020, no final da sua primeira presidência, tentou proibir o TikTok com uma ordem executiva e fez pressão para que a aplicação fosse adquirida pela Microsoft. Em resposta, o TikTok interpôs um recurso judicial contra a proibição.

O logótipo do TikTok é apresentado no ecrã de um smartphone em Tóquio, a 28 de setembro de 2020 Kiichiro Sato/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Cinco anos depois, o The Washington Post noticiou que Trump está a considerar novamente uma ordem executiva, mas desta vez para permitir que o TikTok continue a operar nos Estados Unidos até ser encontrado um novo proprietário.

Mas uma venda do TikTok não parece iminente, com a empresa-mãe Bytedance a dizer repetidamente que não planeia vender.

Quanto vale o TikTok?

O analista da Wedbush, Dan Ives, estima que o TikTok vale "para cima dos 100 mil milhões de dólares (€ 97 mil milhões)", com o algoritmo. Valor que pode, potencialmente, ir aos 200 mil milhões (€ 194 mil milhões) num "melhor cenário".

"Sem o algoritmo, o valor é de 40 a 50 mil milhões de dólares (38 a 48 mil milhões de euros)", afirmou Ives, acrescentando que não acredita que a ByteDance e Pequim vendam o TikTok com o algoritmo.

Os advogados do TikTok e da ByteDance afirmam que é impossível alienar a plataforma do ponto de vista comercial e tecnológico.

Afirmam também que qualquer venda do TikTok sem o cobiçado algoritmo, segredo da plataforma que as autoridades chinesas provavelmente bloqueariam em qualquer plano de alienação, transformaria a versão americana do TikTok numa ilha desconetada de outros conteúdos globais.

As autoridades norte-americanas alertaram para o facto de o algoritmo proprietário ser vulnerável à manipulação por parte das autoridades chinesas, que o podem utilizar para moldar os conteúdos da plataforma de uma forma difícil de detetar.

Devotos do TikTok reúnem-se no Capitólio, em Washington, quando a Câmara aprovou um projeto de lei que levaria à proibição da popular aplicação de vídeo em todo o país J. Scott Applewhite/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Quem quer comprar o TikTok?

O empresário bilionário e magnata do setor imobiliário Frank McCourt e o seu grupo de defesa da Internet anunciaram recentemente que tinham apresentado uma proposta de compra do sítio de redes sociais à ByteDance.

O famoso investidor do Shark Tank, Kevin O'Leary, também se juntou ao esforço.

O grupo não revelou pormenores sobre a proposta.

Se a venda ocorrer, o antigo proprietário dos Los Angeles Dodgers disse que planeia reestruturar o TikTok e dar mais poder às pessoas "sobre as suas identidades e dados digitais", migrando a plataforma para um protocolo de código aberto que permita mais transparência.

O ex-secretário do Tesouro Steven Mnuchin também tomou medidas para comprar o TikTok.

Pouco depois de o Congresso ter aprovado a proibição, Mnuchin disse à CNBC que tinha começado a criar um grupo de investidores que iria comprar a popular empresa de redes sociais.

Não deu quaisquer pormenores sobre quem poderá fazer parte do grupo ou sobre a possível avaliação da TikTok.

Vários outros nomes foram citados como possíveis compradores, incluindo o CEO da Tesla, Elon Musk.

Elon Musk, diretor executivo da Tesla e da SpaceX, gesticula enquanto discursa na Life Center Church em Harrisburg, 19 de outubro de 2024 Sean Simmers/PennLive/The Patriot-News

Restrições ao TikTok

O TikTok já foi proibido nos dispositivos pessoais dos funcionários públicos em vários países europeus, incluindo a Áustria, a Estónia, a França, a Bélgica, a Noruega e o Reino Unido.

Existem também proibições semelhantes para os funcionários públicos nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Em 2023, o organismo público de radiodifusão da Dinamarca, DR, proibiu os seus funcionários de terem o TikTok instalado nos seus telemóveis de trabalho. No mesmo ano, a BBC emitiu um aviso semelhante aos seus funcionários, mas nunca foi aplicado.