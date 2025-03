Comissão Europeia ainda não autorizou ferramenta de IA da Meta

A MetaAI será lançada em toda a Europa, meses depois de a empresa ter sido questionada pelos reguladores sobre a utilização de dados pessoais para treinar os seus modelos de IA.

A Comissão Europeia está a aguardar uma avaliação de risco por parte da Meta para verificar se a nova função de chat com IA do gigante tecnológico cumpre as obrigações previstas nas regras da UE para as plataformas online, disse um porta-voz da Comissão à Euronews.

O porta-voz disse que "certos aspectos" do MetaAI estão abrangidos pelo âmbito da Lei dos Serviços Digitais (DSA), que estabelece normas de segurança e transparência.

De acordo com o DSA, as empresas devem apresentar avaliações de risco à Comissão anualmente, mas também antes de implementarem novas funções.

"Assim que recebermos a avaliação de risco, analisaremos cuidadosamente todos os documentos relevantes para garantir a conformidade com a DSA e que a funcionalidade não apresenta quaisquer riscos indevidos na União Europeia", afirmou o porta-voz.

A Meta anunciouna semana passada que vai lançar a MetaAI em toda a UE. A aplicação foi já lançada nos EUA em setembro de 2023, seguido pela Índia em junho de 2024 e pelo Reino Unido em outubro.

O seu plano para continuar a expansão na Europa foi interrompido no verão passado devido à "imprevisibilidade regulamentar": a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados disse à empresa para adiar o plano porque planeava utilizar dados de utilizadores adultos do Facebook e do Instagram para treinar os seus modelos de linguagem de grande dimensão (LLM).

"Demorou mais tempo do que gostaríamos para colocar a nossa tecnologia de IA nas mãos das pessoas na Europa, uma vez que continuamos a navegar no seu complexo sistema regulamentar - mas estamos satisfeitos por estarmos finalmente aqui", afirmou a Meta num blogue na semana passada.

A empresa - incluindo o CEO e fundador Mark Zuckerberg e o chefe de política global Joel Kaplan - tem criticadoa ação reguladora da Europa contra as empresas de tecnologia dos EUA, ainda mais depois da tomada de posse da nova administração do presidente republicano Donald Trump, em janeiro.