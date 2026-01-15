A condução parcialmente autónoma pode chegar à Europa este ano e veículos de condução autónoma mais avançados poderão chegar ao continente já no próximo ano, disse o vice-presidente da equipa automóvel da Nvidia, Ali Kani, em entrevista à Euronews.

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O líder nos chips e gigante da inteligência artificial (IA) revelou na semana passada que, em vez de fabricar o seu próprio carro, desenvolveu o software que fornece a camada de inteligência para a autonomia, que as empresas de robotáxis podem adquirir e desenvolver.

A IA está a tornar-se um motor essencial da tecnologia de condução autónoma e pode reduzir os custos. Mas a Europa, em particular, encontra-se num momento decisivo para definir como e quando os carros autónomos circularão nas suas ruas, podendo ser necessárias mudanças de infraestrutura.

“Temos de avançar tão depressa quanto a regulação permitir e, pelo que vemos, está a abrir”, disse Kani.

“A minha aposta é que, na Europa, poderá acontecer no final deste ano”, disse, referindo-se ao Nível 2+, em que o condutor continua responsável por vigiar o ambiente de condução, mas o veículo pode controlar a direção, travar e acelerar.

Quanto ao Nível 4, em que o veículo opera totalmente de forma autónoma em determinadas condições e os humanos não precisam de estar prontos para intervir, poderá chegar em 2027, adiantou Kani.

Pode redesenhar-se a cidade para haver mais espaço para as pessoas viverem e colocar os parques de estacionamento mais longe. Ali Kani Vice-presidente da equipa automóvel da Nvidia

Estão já a ser anunciados testes em grandes cidades europeias, incluindo Londres, embora o calendário para a autorização regulamentar total dependa do desempenho dos sistemas em condições reais.

A Europa permite atualmente sistemas de Nível 2 de forma generalizada e já aprovou Nível 3 para condições controladas. Mas não deixa de ter desafios.

Esta semana, foi noticiado que a Mercedes-Benz iria suspender o Drive Pilot, uma funcionalidade de condução condicionalmente automatizada “eyes off” disponível na Europa e nos EUA, segundo a publicação alemã Handelsblatt.

A Nvidia anunciou na semana passada que vai usar a nova tecnologia numa aliança de robotáxis entre a Lucid, a Uber e a Nuro.

Entretanto, a Mercedes-Benz, que também trabalha com a Nvidia, disse que lançará um novo sistema avançado de assistência à condução nos EUA, ainda neste trimestre, que permite operar autonomamente sob supervisão do condutor. O fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a tecnologia da Mercedes-Benz chegará à Europa e à Ásia no segundo trimestre deste ano.

Segurança em primeiro lugar

Um dos maiores obstáculos à implantação de veículos autónomos na Europa são as diferentes regulamentações entre países.

Mas a tecnologia da Nvidia contorna de forma inteligente as várias leis: embora o modelo end-to-end de base seja consistente a nível global, a segurança baseada em regras é personalizada para os requisitos de condução de cada país.

Kani afirmou que a empresa tem também uma filosofia diferente da concorrência, algo determinante para a segurança.

“Alguns concorrentes dizem que querem garantir que conduzem melhor do que um humano.

“Não concebemos o sistema dessa forma. Pensamos antes em como o desenhar para que nunca provoque um acidente”, disse.

A Nvidia consegue isto, em primeiro lugar, usando conjuntos de sensores diversos, de modo a que, se uma câmara falhar, existam outras opções de deteção.

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Em segundo lugar, executa em simultâneo um modelo de IA end-to-end a par de outro dedicado à segurança que atua como guardião, duas estruturas de dados lineares que armazenam e gerem informação.

“A base é haver duas coisas a correr, e a estrutura de segurança assegura que nunca se comete um erro. Isso significa que o modelo de IA, por si só, não é algo do qual dependemos. Temos garantias de segurança incorporadas no sistema”, disse Kani.

O software Drive AV da Nvidia obteve recentemente uma classificação de segurança de cinco estrelas do Programa Europeu de Avaliação de Automóveis Novos (Euro NCAP), no Mercedes-Benz CLA, um feito assinalável para uma estrutura de dados de condução autónoma em produção pela primeira vez.

Longo caminho

Dentro de cinco a dez anos, o executivo da Nvidia disse que um dos principais desafios serão os “cenários de fila longa”, situações inesperadas que os sistemas ainda não enfrentaram.

Um incidente desse tipo ocorreu em dezembro, quando o serviço de robotáxis Waymo foi suspenso durante horas, porque os veículos tiveram dificuldade em ler semáforos avariados durante uma falha de energia em São Francisco. Os passageiros dos veículos sem condutor ficaram retidos em cruzamentos com semáforos apagados.

Um possível incidente no futuro poderá ocorrer nas estradas secundárias europeias. Embora Kani admita que não conhece bem a infraestrutura rodoviária do continente, disse não acreditar que seja necessária uma grande reformulação para acomodar veículos autónomos nas estradas europeias, ainda que possam ser precisas alterações em zonas mais rurais.

Parece-me que haveria tanta coisa que poderíamos fazer com o nosso tempo se tivéssemos isso [condução autónoma]. Ali Kani Nvidia

Kani referiu que, embora a tecnologia da Nvidia se adapte às condições existentes nas vias, poderá ser mais difícil para veículos autónomos encostarem em estradas rurais pequenas e estreitas, por não haver berma.

“Se for esse o caso e nessas estradas não houver mesmo onde parar, tem de se imobilizar na faixa. Isso não é seguro porque pode vir outro carro”, disse Kani.

Apesar destes cenários, há muitos motivos para otimismo quanto à condução autónoma.

Kani afirmou que os veículos autónomos tornam as estradas mais seguras, ao eliminar o erro humano ou a fadiga ao volante. Mas os veículos também podem redefinir o ordenamento urbano e a gestão do nosso tempo.

Disse que um carro autónomo pode deixá-lo, regressar a casa e voltar a buscá-lo quando necessário, eliminando a necessidade de parques de estacionamento e libertando espaço para outras necessidades da sociedade, como habitação.

“Pode redesenhar-se a cidade para termos mais espaço para as pessoas viverem e colocar os parques de estacionamento mais longe”, disse Kani.

Pessoalmente, entusiasma-o o que poderia fazer durante as deslocações para o trabalho. Disse ter uma segunda casa a uma hora e 40 minutos do escritório da Nvidia.

Com um veículo autónomo, disse que poderia trabalhar no carro, em viagens mais longas, ou até viajar durante a noite, dormir no trajeto e chegar ao destino de manhã.

“Parece-me que haveria tantas coisas que poderíamos fazer com o nosso tempo se tivéssemos isso [condução autónoma], e eu adoraria”, disse.

“Por isso, aguardo com expectativa que lá cheguemos.”