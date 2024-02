Brasil entra em ação para responder ao surto de dengue

De Euronews com agencies

Milhões de pessoas vão ser vacinadas contra o vírus tropical que, por vezes, pode ser mortal.

PUBLICIDADE

As autoridades sanitárias do Rio de Janeiro têm estado a trabalhar para capturar e identificar mosquitos infetados, numa altura em que um surto de dengue atinge várias cidades do Brasil.

O aumento dos casos de dengue fez com que vários estados brasileiros declarassem emergência de saúde pública. Entre eles estão o Acre, Minas Gerais e Goiás, o Distrito Federal e a cidade do Rio de Janeiro.

Começaram a ser registados casos do vírus tipo 3 (DENV-3), que não circulava no país desde 2002, o que levou a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro a iniciar um projeto de aspiração dos mosquitos para identificar o tipo de vírus com que estão infectados.

O subsecretário da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Mário Sérgio Ribeiro, disse que a variante deve afetar uma grande parte da população.

A dengue é uma infeção viral transmitida aos seres humanos através da picada de mosquitos infectados e é mais comum em climas tropicais.

A crise climática, que leva ao aumento das temperaturas e à elevada pluviosidade, está associada a um maior risco de dengue, afirmou a Organização Mundial de Saúde em dezembro.

A maioria das pessoas que contrai dengue não desenvolve sintomas, mas se os desenvolverem, podem incluir febre alta, dores de cabeça, dores no corpo, náuseas e erupção cutânea.

Embora a maioria melhore após cerca de uma semana, algumas desenvolvem uma forma grave e necessitam de hospitalização - e, nesses casos, a dengue pode ser fatal.

Em março de 2023, o Brasil aprovou uma vacina contra a dengue e tornou-se o primeiro país do mundo a disponibilizá-la através do sistema público de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde.

Mais de 3 milhões de pessoas deveriam receber a vacina em 2024.