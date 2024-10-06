Quais são os países europeus que mais dependem de médicos e enfermeiros estrangeiros?

Os licenciados em medicina albaneses são agora obrigados a passar três anos a trabalhar no país dos Balcãs antes de poderem sair - ou a pagar a totalidade das propinas - numa tentativa de travar o fluxo de profissionais de saúde que se deslocam para o estrangeiro, um problema com que se deparam muitos países europeus.

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A maior parte dos países precisa de dezenas de milhares de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde à medida que as suas populações envelhecem e desenvolvem mais problemas de saúde, que os profissionais de saúde se despedem ou se reformam e que o interesse pelas carreiras de enfermagem diminui.

E muitos estão a tentar reconstruir as suas forças de trabalho atraindo talentos estrangeiros de países vizinhos e não só. Mas embora a remodelação médica possa aliviar a escassez de mão de obra nos países que recrutam trabalhadores estrangeiros, pode também agravá-la nos seus países de origem, de acordo com a Autoridade Europeia do Trabalho.

Só da Albânia saíram (conteúdo em inglês) cerca de 3 500 médicos num período recente de 10 anos, segundo a Federação dos Médicos Albaneses na Europa.

"Aumentar a força de trabalho requer investimentos a longo prazo e dispendiosos, enquanto o recrutamento de profissionais formados no estrangeiro oferece uma solução mais rápida", disse Isilda Mara, investigadora sobre trabalho e migração no Instituto de Estudos Económicos Internacionais de Viena, à Euronews Health.

Quais são os países com mais profissionais de saúde formados no estrangeiro?

Em geral, os médicos e os enfermeiros deslocam-se da Europa Oriental e do Sul para a Europa Ocidental e do Norte, enquanto os trabalhadores da Europa Ocidental e do Norte se deslocam dentro da região.

A Roménia, a Espanha e a França são os países mais propensos a enviar enfermeiros para o estrangeiro, enquanto a Alemanha, a Roménia e a Itália são os mais propensos a exportar médicos.

Entretanto, a Irlanda e a Suíça são os países mais dependentes tanto de médicos como de enfermeiros formados no estrangeiro. Na Suíça, a percentagem de médicos formados no estrangeiro aumentou de cerca de 25% entre 2000 e 2010 para quase 40% uma década mais tarde.

A Noruega também está altamente dependente de médicos estrangeiros e a Áustria depende de enfermeiros trazidos de outros países.

Percentagem de médicos formados no estrangeiro por país europeu

Alguns destes países estão a tentar colmatar lacunas no emprego de profissionais de saúde depois de terem sido eles próprios alvo de recrutamento internacional.

"A mobilidade dos profissionais de saúde criou um efeito de dominó", disse Mara.

"Os médicos alemães, por exemplo, vão para a Suíça ou para a Áustria e os seus lugares são muitas vezes preenchidos por médicos de países vizinhos [da União Europeia]. Por sua vez, estes países vizinhos substituem os seus médicos por profissionais de países terceiros, e o ciclo continua".

As tendências são mais extremas noutras partes do mundo. Uma análise da OCDE revelou que em 20 países, maioritariamente africanos e latino-americanos, mais de metade dos enfermeiros vão trabalhar para o estrangeiro.

Os Estados Unidos são o destino mais popular, atraindo 45% de todos os enfermeiros nascidos no estrangeiro, seguidos da Alemanha (15%) e do Reino Unido (11%).

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Mas "todos os países da UE estão a recrutar de algum lado... não há nenhum que não o faça", disse Paul de Raeve, secretário-geral da Federação Europeia das Associações de Enfermagem, à Euronews Health.

Estes trabalhadores podem ser uma tábua de salvação para os sistemas médicos em dificuldades. Sem os imigrantes na Alemanha, por exemplo, o "sistema de saúde enfrentaria um colapso", de acordo com o Conselho Alemão de Peritos em Integração e Migração.

Impacto da fuga de cérebros na saúde

Mesmo assim, economistas, especialistas em saúde e grupos de defesa têm manifestado a sua preocupação com a fuga de cérebros das regiões de rendimentos mais baixos, à medida que os países ricos vão roubando os seus trabalhadores.

Embora os profissionais de saúde possam beneficiar de melhores salários e condições de trabalho nos países magnatas, os seus países de origem perdem o investimento que fizeram na formação e acabam por ficar com menos recursos próprios.

Isso cria um ciclo em que menos médicos trabalham em certas áreas, levando a menos acesso a cuidados, serviços de pior qualidade, tempos de espera mais longos e necessidades gerais não atendidas, de acordo com Milena Šantrić Milićević, professora da Universidade de Belgrado e consultora sobre capacidade do sistema de saúde, força de trabalho e equidade.

"Toda a resiliência, o potencial de saúde da população diminui", disse Šantrić Milićević à Euronews Health.

Em março, a Organização Mundial de Saúde (OMS) atualizou as suas diretrizes sobre o recrutamento ético de profissionais de saúde estrangeiros, depois de as ter introduzido em 2010.

O acordo diz que os países não devem recrutar ativamente profissionais de saúde de 55 países de baixo rendimento com escassez de pessoal, incluindo 37 em África, bem como o Nepal, o Haiti e alguns países do Pacífico Ocidental.

No entanto, para além destes países, o recrutamento pode ainda cair numa zona cinzenta do ponto de vista ético, porque há uma "linha ténue" entre os países que não têm atualmente profissionais de saúde suficientes e aqueles que estão apenas alguns anos atrasados, disse Šantrić Milićević.

Nos últimos anos, por exemplo, organizações alemãs têm financiado programas de formação médica em países como o Kosovo, que prometem ajudar os licenciados a encontrar emprego na Alemanha. Mara disse que essas iniciativas podem ajudar a desenvolver a força de trabalho local, mas devem ser regulamentadas para garantir um "fornecimento equilibrado" de profissionais de saúde.

Os analistas do setor da saúde e os grupos de defesa dizem que os governos europeus podem fazer mais para incentivar a mão de obra recém-formada a permanecer nos seus países de origem.

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Propuseram a redução da diferença salarial entre os países para os profissionais de saúde, investimentos em sistemas de saúde e formação em áreas que estão a ter dificuldades em reter o seu pessoal médico e regulamentos mais rigorosos para proteger os profissionais de saúde imigrantes da exploração.

No entanto, em última análise, o reforço da mão de obra no sector da saúde exigirá um compromisso político e um financiamento a longo prazo e, apesar dos frequentes apelos dos políticos à solidariedade para com os trabalhadores do sector da saúde - e de um aumento de 1,3 milhões de euros da mão de obra de enfermagem da UE - nem todos estão optimistas.

"Há muitos especialistas que fazem muitas recomendações", disse Šantrić Milićević.

"No entanto, não vejo que isso tenha sido realmente levado ao topo da agenda política, nem a nível do país, nem a nível internacional".