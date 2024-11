São poucos os países da UE que ainda fluoretam as suas fontes de abastecimento de água, mas não há provas de que tenham deixado de o fazer devido a danos para a saúde.

No momento em que o Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, inicia o seu segundo mandato na Casa Branca, um suspeito invulgar está no topo da lista de tarefas da política de saúde: retirar o flúor, um mineral natural que ajuda a prevenir as cáries dentárias, do abastecimento de água.

Robert F. Kennedy Jr - advogado ambientalista, ativista anti-vacinas e escolhido por Trump para liderar o departamento de saúde dos EUA - apelidou o flúor de "resíduo industrial" e afirmou que Trump fará pressão para o retirar no primeiro dia da sua presidência, em janeiro.

O foco na fluoretação pode parecer misterioso para alguns, dado que os EUA e a Europa começaram a adicionar flúor à água potável para melhorar a saúde dentária das crianças em meados do século XX. Foi demonstrado que o flúor reduz as cáries em cerca de 25 por cento.

Nos EUA, as autoridades estatais e locais decidem se a água deve ser fluoretada, mas o governo recomenda atualmente um nível de 0,7 miligramas de flúor por litro de água, muito abaixo do limiar de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 1,5 mg/L.

No entanto, parece haver também alguns riscos associados à fluoretação a longo prazo acima desse nível.

Estudos realizados em países com níveis naturalmente elevados de flúor sugerem que o consumo excessivo está associado ao enfraquecimento dos ossos e à diminuição do QI das crianças.

Ao longo dos anos, os opositores afirmam que os países europeus "rejeitaram" ou proibiram a fluoretação.

Mas será que isso é mesmo verdade? E qual é a posição dos países europeus no que diz respeito ao flúor na água potável?

Que países europeus adicionam flúor à água?

A Irlanda, a Inglaterra, o País de Gales e partes de Espanha adicionam atualmente flúor à água, de acordo com investigadores da Universidade da Cidade de Dublin.

Cerca de 10% da população de Inglaterra tem acesso a água fluoretada "de forma óptima", em comparação com 11% em Espanha e 73% na Irlanda, afirmou a British Society Foundation em 2020.

No início deste ano, a Inglaterra decidiu aumentar o seu programa de fluoretação para abranger mais pessoas na parte nordeste do país, mas o plano não avançou.

Entretanto, várias localidades irlandesas suspenderam a prática e o governo irlandês lançou uma análise exaustiva em 2014 para avaliar os potenciais riscos para a saúde associados à fluoretação.

A publicou as suas conclusões mais recentes no início deste ano, concluindo que não há provas definitivas para a grande maioria dos problemas de saúde, mas que é necessária mais investigação sobre o potencial impacto no sistema nervoso do cérebro e nas condições relacionadas com as hormonas.

Porque é que a maioria dos países europeus não adiciona flúor à água?

De acordo com os investigadores da Universidade da Cidade de Dublin, 11 países da UE e do Reino Unido costumavam adicionar flúor à água, mas deixaram de o fazer: República Checa, Finlândia, Alemanha, Hungria, Irlanda do Norte, Países Baixos, Polónia, Roménia, Escócia, Eslováquia e Suécia.

Outros 14 países nunca adoptaram esta prática, incluindo a Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Estónia, França, Grécia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega e Eslovénia.

Os decisores políticos apresentaram uma série de razões pelas quais não fluoretam a água, incluindo a possibilidade de as pessoas obterem flúor através de comprimidos, pasta de dentes ou fontes naturais; provas desactualizadas de que a fluoretação ajuda a tratar as cáries dentárias; questões sobre direitos individuais e "medicação em massa"; e obstáculos logísticos na implementação de um programa de flúor.

Alguns também referiram preocupações com a segurança pública, mas não citaram quaisquer riscos reais para a saúde associados à fluoretação, segundo os investigadores.

"Não há provas de que qualquer país da UE tenha deixado de adicionar flúor devido a provas de danos", concluíram os investigadores.

Os países europeus ainda estão a debater o flúor?

Nem por isso - e especialmente os holandeses, segundo Roberta Hofman, cientista sénior do KWR Water Research Institute, nos Países Baixos.

Os Países Baixos começaram a adicionar flúor a alguma água potável como experiência em 1953, acabando por atingir cerca de 2,5 milhões de pessoas no final da década de 1960.

No entanto, em 1973, o Supremo Tribunal holandês decidiu que não havia base legal para a fluoretação e que os decisores políticos teriam de aprovar uma nova lei para adicionar flúor - sem decidir se é bom ou mau para a saúde das pessoas.

O debate não foi reavivado de forma significativa desde então, disse Hofman à Euronews Health.

"As pessoas começaram a dizer: 'Bem, o governo não nos deve dar um medicamento quando não podemos escolher onde comprar a nossa água potável'", disse.

"Nos Países Baixos, não queremos adicionar químicos nem nada à água potável".