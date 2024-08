De Euronews com AP

Robert F. Kennedy Jr. declarou que vai suspender a sua candidatura presidencial independente e que, em vez disso, vai apoiar Donald Trump na corrida para a Casa Branca em novembro.

Kennedy Jr. disse num discurso na sexta-feira que vai tentar retirar o seu nome do boletim de voto nos estados do campo de batalha porque acredita que a sua presença na corrida ajudaria a rival democrata Kamala Harris.

"Há muitos meses, prometi ao povo americano que me retiraria da corrida se me tornasse um spoiler. Um spoiler é alguém que vai alterar o resultado das eleições, mas não tem qualquer hipótese de ganhar. No meu íntimo, já não acredito que tenha um caminho realista para a vitória eleitoral face a esta censura sistemática implacável e ao controlo dos meios de comunicação social", afirmou.

"As nossas sondagens mostraram consistentemente que, ao permanecer nas urnas nos estados do campo de batalha, eu provavelmente entregaria a eleição aos Democratas, com quem discordo nas questões mais existenciais: censura, guerra e doenças crónicas".

Kennedy Jr. disse que os seus apoiantes podem continuar a apoiá-lo na maioria dos estados onde não é provável que influenciem o resultado.

Kennedy Jr. tomou medidas para retirar sua candidatura em pelo menos dois estados no final desta semana, Arizona e Pensilvânia.

Disse que a decisão foi tomada na sequência de conversações com Donald Trump nas últimas semanas e disse aos jornalistas que está agora a dar o seu "apoio ao Presidente Trump".

Antes do discurso, a sua campanha tinha dito num processo judicial da Pensilvânia que iria apoiar Trump para presidente. No entanto, um porta-voz de Kennedy Jr. disse que o processo judicial tinha sido feito por engano.

Kennedy Jr. é filho do falecido Procurador-Geral e Senador Robert Kennedy e sobrinho do Presidente John F. Kennedy, ambos pesos pesados na história do Partido Democrata.

Reconheceu que a sua decisão de apoiar Trump causou tensões com a sua família direta.

Cinco membros da família de Kennedy emitiram uma declaração na sexta-feira chamando ao seu apoio a Trump "um final triste para uma história triste" e reiteraram o seu apoio a Harris.

Em campanha em Las Vegas, o candidato republicano à presidência, Donald Trump, disse que era uma "grande honra" receber o apoio de Kennedy.

O candidato presidencial republicano, o ex-presidente Donald Trump, fala com os jornalistas num evento de campanha em Las Vegas, a 23 de agosto de 2024 Julia Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Quero agradecer ao Bobby, foi muito simpático. Foi realmente muito bom. É muito importante. Ele é um grande homem, respeitado por toda a gente", afirmou.

As campanhas de Kennedy Jr. e Trump intensificaram os elogios mútuos nas últimas semanas. Ambas as campanhas passaram meses a acusar os democratas de usarem o sistema legal como arma para seu próprio benefício.

E ambas deram a entender publicamente que poderiam estar abertas a unir forças, com o objetivo comum de limitar as hipóteses de Harris.

As eleições presidenciais nos EUA realizar-se-ão a 5 de novembro.