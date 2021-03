Uma visita a Moscovo em pleno inverno

Sugestões para tirar partido da cidade de Moscovo em pleno inverno.

O parque Zaryadye, não muito longe da Praça Vermelha, é uma das atracões da capital russa e oferece aos turistas alguns dos melhores pontos de vista.

"Moscovo, no inverno, é uma oportunidade para mergulhar no passado, sentir as nossas tradições e a nossa alma russa, estando, ao mesmo tempo, numa cidade moderna e dinâmica", disse à euronews Alena Krugovaya, guia turística e historiadora russa.

O parque de Tsaritsino

O parque de Tsaritsino, no sul da cidade, é outro dos locais a visitar durante o inverno moscovita. Construído por Catarina a Grande, no século XVIII, diz-se que a imperatriz da Rússia ficou tão impressionada com a beleza do local que decidiu comprá-lo.

O parque e o palácio de Tsaritsino euronews

A maior pista de gelo de Moscovo

À noite, em pleno inverno, a iluminação dos ringues, das avenidas, das ruas e dos parques de Moscovo oferece um ambiente cósmico que rivaliza com as estrelas.

Na maior pista de gelo da capital, é possível patinar e contemplar algumas obras-primas da arquitetura soviética.

A maior pista de gelo de Moscovo euronews

O Pavilhão Espacial

O Pavilhão Espacial é um das atrações incontornáveis da capital russa e exibe um modelo em tamanho real da estação espacial MIR usada para treinar astronautas.