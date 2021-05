Há muito por onde escolher numa cidade onde fábricas abandonadas se tornaram centros artísticos animados e uma fortaleza histórica foi transformada num local para concertos e eventos culturais.

Novi Sad, a segunda maior cidade da Sérvia, é Capital Europeia da Cultura em 2022 com um programa recheado de exposições, concertos e os mais variados eventos artísticos e culturais.

Os espaços culturais: o antigo e o novo em Novi Sad

Uma série de novos espaços culturais e artísticos abriram as portas em Novi Sad no âmbito da Capital Europeia da Cultura. Muitos dos eventos desenrolam-se em edifícios históricos restaurados na perfeição, o que é uma forma fantástica de contemplar o passado e o presente de Novi Sad.

O espaço cultural de Svilara: a antiga fábrica do bairro de Almaški propõe exposições de arte contemporânea e de fotografia.

Centro cultural de Svilara vladimir velickovic/vladimir velickovic

Espaço Cultural de Egység: vários concertos e workshops de música clássica desenrolam-se no centro Cultural Egység, um castelo do século XIX completamente renovado depois de ter ficado em ruínas.

Centro cultural de Egyseg V.Velickovic

Fortaleza de Petrovaradin: explorar o passado da cidade

Por toda a cidade, é possível aprender coisas sobre a história de Novi Sad. Um passeio pela Praça da Liberdade no centro histórico permite admirar a arquitetura da Câmara Municipal e da Igreja do Nome de Maria, além de uma série de outros edifícios históricos. Para um mergulho mais profundo no passado da cidade, vale a pena visitar os seguintes locais:

A fortaleza de Petrovaradin V.Velickovic

A Fortaleza de Petrovaradin: a cidadela da cidade manteve um lugar privilegiado no centro da ação de Novi Sad durante séculos. Durante um longo período foi uma fortaleza militar, com masmorras e 16 quilómetros de túneis subterrâneos (que ainda podem ser visitados). Hoje, serve de palco ao Festival Exit.

Situada na margem direita do Danúbio, Petrovaradin é uma das fortalezas mais bem conservadas da Europa. Há muito para ver no local, além do próprio edifício: o Museu da Cidade de Novi Sad, a escultura da Luta de Veado, o peculiar "relógio bêbado" com seus ponteiros de trás para a frente. E há ainda o passeio pelo túnel subterrâneo.

O Museu da Voivodina

A história da região, do período Paleolítico até o século 20, é o tema da exposição permanente do museu de Voivodina, onde são exibidos artefactos arqueológicos fascinantes. Ferramentas, joias, cerâmica e moedas são um verdadeiro mergulho no passado e dão-nos uma ideia da vida quotidiana, dos ritos funerários e da cultura religiosa de Voivodina. O museu possui artefactos militares impressionantes, como dois capacetes romanos, decorados com ouro e joias, encontrados durante uma escavação em 1955, juntamente com outras peças que terão pertencido a um oficial de cavalaria romana.

Das galerias às ruas: um mergulho profundo na arte sérvia

Para quem se interessa pela arte sérvia, a visita a Novi Sad é incontornável. A cidade alberga instituições culturais antigas e spaços criativos modernos que exibem os talentos locais.

Galeria de Matica Srpska: A Galeria de Matica Srpska mostra as obras-primas sérvias do século XVIII ao século XX, incluindo uma série de retratos memoráveis, nomeadamente os retratos de Uroš Predić. A galeria organiza regularmente workshops e eventos para tornar a arte acessível às famílias.

Arte de rua: Ao caminhar pela cidade sérvia, é difícil não ver a vibrante cena artística urbana de Novi Sad. Um pouco por todo o lado, há enormes murais. Para conhecer o endereço das últimas obras de arte de rua, consulte a página Novi Sad Street Art do Instagram.

Festivais e eventos para celebrar a cultura

O Festival Exit em Novi Sad V.Velickovic

O vigésimo aniversário do Festival Exit

Em Novi Sad, há atividades culturais durante todo o ano, mas vale a pena visitar a cidade durante um dos muitos festivais da cidade. O festival de música Exit é um dos eventos mais emblemáticos e comemora o 20º aniversário este ano. A programação internacional inclui dança, rock e artistas alternativos, ao longo de quatro dias em vários palcos na Fortaleza Petrovaradin. É possível acampar na praia de Štrand ou dormir num dos albergues da cidade por preços acessíveis.

O calendário cultural inclui o Gradić Fest, um festival anual de músicos de rua com concertos ao ar livre, no final de agosto. Para os amantes do teatro, há o festival de primavera Sterijino Pozorje, que apresenta produções teatrais regionais.