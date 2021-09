São Peterburgo, o sonho de uma noite de verão

Os dias amenos e as noites luminosas, no verão, fazem de São Petersburgo um paraíso para quem visita a cidade russa.

New Holland Island, conhecida como a "Veneza do Norte", é um lugar perfeito para sentir a vibração de São Petersburgo. Rodeada de canais, foi fundada para ser um estaleiro naval por Pedro, o Grande. Hoje, é um centro de lazer moderno, onde novas correntes artísticas se cruzam com múltiplos cafés.

O romantismo da cidade salta à vista sobretudo durante o Scarlet Sails, um enorme baile de finalistas dedicado aos jovens que terminam o ensino secundário.

Barco de velas vermelhas é uma imagem de marca de São Petersburgo POSTCARDS/EURONEWS

"No verão, São Petersburgo é uma cidade muito bonita, há todo este espaço de água e uma bela arquitetura. Rodeado por tudo isto o nosso espetáculo adquire um caráter único. Quem viu este espetáculo viveu uma série de emoções e podemos chamar a essas emoções inspiração", afirma o encenador do evento, Mikhail Kolpakhchiev.

A noite culmina com o aparecimento de um barco com velas escarlates, um símbolo do amor e do poder dos sonhos românticos. Pelas águas do rio Neva, a embarcação passa e inspira as pessoas a acreditar que São Petersburgo, no verão, é um lugar onde os sonhos se tornam realmente realidade.