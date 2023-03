Grécia secreta: das pitorescas aldeias de pedra ao azeite saudável

A Euronews apresenta-lhe, neste episódio, um lado menos conhecido da Grécia, longe das praias e dos locais de férias. Fomos descobrir zonas onde o agroturismo e a sustentabilidade estão a florescer.

Neste episódio de Explore, fomos à descoberta da ilha de Corfu e visitámos as montanhas Zagori com as suas pitorescas aldeias de pedras e pontes no noroeste do país.

Caminhadas ao longo do trilho de Corfu

Começámos em Corfu, um popular destino de férias de verão, conhecido pelas suas deslumbrantes praias. No entanto, a beleza natural única da ilha e a enorme diversidade de fauna e flora fazem dela um destino convidativo durante todo o ano. É uma das ilhas mais verdes do país, conhecida como a "Ilha Esmeralda".

Hilary Paipeti é a fundadora do Corfu Trail, um percurso pedestre que se estende ao longo de toda a ilha, e que abrange paisagens deslumbrantes e aldeias rústicas, longe dos principais focos turísticos.

“É realmente como os locais de há 30 ou 40 anos”, explica Hilary, referindo que estas zonas que se localizam “fora dos resorts estão intactas” e abrangem “uma natureza bela e locais muito diferentes".

“Podemos ir a diferentes partes de Corfu e a paisagem é completamente diferente - e o trilho de Corfu liga todas essas áreas”, explicou ainda.

Trilho de Corfur, na Grécia. Euronews

O trilho foi fundado em 2001 e, desde então, milhares de caminhantes percorreram os seus 220 quilómetros de comprimento.

Este percurso abrange uma enorme variedade de paisagens, desde o litoral até às praias calmas e intocadas, passando pelas dunas de zimbro, montanhas, florestas e olivais. É um destino gratificante para os visitantes.

Fazer este percurso pode muitas vezes dar aos viajantes a sensação de recuar no tempo, tal como aconteceu à jornalista da euronews, Naomi Lloyd, que descobriu um aldeão local, a caminhar ao lado do seu burro.

A jornalista da Euronews cruzou-se com um burro, durante a viagem. Euronews

Na Primavera, na altura em que as flores desabrocham, é o momento perfeito para visitar e fazer caminhadas.

Corfu ostenta uma abundância de flores silvestres, incluindo mais de 30 variedades de orquídeas.

Para aqueles que gostam de desportos mais radicais, o trilho de Corfu acolhe anualmente uma “corrida ultra-trail”, cobrindo uma distância de 103 quilómetros. Em 2023, tem lugar a 6 e 7 de Maio.

Azeite com benefícios para a saúde

Corfu é o lar de mais de quatro milhões de oliveiras. Alguns dos olivais mais antigos e altos do mundo estão plantados ao longo do trilho de Corfu.

Nesta zona, em Agios Mattheos, encontra-se o olival da família Dafnis. Esta família produz aqui azeite há mais de cem anos. Eles têm um método particular de cultivo das árvo res, que levou a que o azeite fosse premiado. Este azeite é reconhecido pelos seus benefícios para a saúde.

Oliveiras ao longo do trilho de Corfur. Euronews

Spyros Dafnis é o CEO e co-fundador do Azeite “Governador”. Em entrevista, explicou-nos a forma como cultivam as oliveiras.

"Estamos a trabalhar com estas árvores que para nós são consideradas um monumento natural vivo", começou por referir.

Esta família desenvolve todo o modo de produção, com base na agricultura biológica. "Aqui, damos continuidade a esta empresa familiar, mas desenvolvemos, sobretudo, todo o modelo de produção".

"Praticamos a agricultura biológica, respeitamos a natureza e o ambiente. Seguimos o ciclo da natureza, não trabalhando com fertilizantes e produtos químicos. E não estamos a cortar as árvores" acrescentou.

O azeite Governador é considerado um dos azeites mais picantes do mundo, diz-nos Spyros, que explica que "o sabor e principalmente o gosto amargo e picante não está apenas ligado à qualidade, também à nossa saúde".

À descoberta das montanhas Zagori e das pitorescas aldeias de pedra

Deixámos o trilho de Corfu e apanhámos o ferry em direção ao noroeste da Grécia, onde fomos conhecer as montanhas Zagori.

Esta região intocada, com as suas aldeias e pontes pitorescas, construídas em pedra é um dos segredos mais bem guardados da Grécia. A região de Zagori, no Épiro, é o lar de 46 aldeias encantadoras e tradicionais localizadas nas encostas das montanhas.

Até à década de 1950, não existiam estradas, apenas pontes e caminhos de calçada seculares, que ligavam as aldeias de pedra. Agora, estes caminhos e pontes proporcionam aos visitantes trilhos intermináveis para explorar.

Aldeia de pedra. Euronews

Esta zona contempla o magnífico desfiladeiro de Vikos, o mais estreito do mundo, e o rio Voidomatis, conhecido por ser o mais puro e limpo da Europa.

Viver como os habitantes locais

Esta zona está a assistir a um aumento do agroturismo sustentável, onde os visitantes podem ficar numa casa de hóspedes rural ou numa quinta e experimentar a comida local e estar próximos da cultura e tradição Zagori.

Lena Gerothanassi e a sua família são os donos da quinta e pousada Rokka, onde recebem os visitantes na sua casa.

"Tudo o que oferecemos é o nosso modo de vida quotidiano, desde cuidar dos animais, até cozinharmos juntos receitas tradicionais ou tecelagem. É bom para eles e também é bom nós podermos partilhá-lo", explicou Lena.

Os visitantes podem aprender a cozinhar uma tarte tradicional Zagori, mas, para isso, têm de recolher previamente os ingredientes, incluindo ervas aromáticas do jardim e ovos postos recentemente.

As mulheres Zagori passam a receita de geração em geração e a sogra de Lena Katina mostrou a Naomi a arte de amassar.

Processo de elaboração de uma tarde. Euronews

Lena também oferece lições de tecelagem, num tear tradicional, uma habilidade que aprendeu com as mulheres mais velhas da aldeia. A lã que utiliza provém dos rebanhos da região.

Para quem quer conhecer a diversidade da Grécia e o seu modo de vida tradicional, da montanha, passando pelas caminhadas tranquilas na natureza até à descoberta dos deliciosos produtos locais, Corfu e as montanhas Zagori são destinos a não perder.