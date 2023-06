As melhores viagens de comboio na Europa que vão ser lançadas em breve

De Euronews Travel

À medida que viajar sem ser de avião se torna cada vez mais popular, devido a razões ambientais, as viagens de comboio na Europa estão a renascer.

A mais recente rota internacional vai ligar três cidades pouco conhecidas na Bélgica, Alemanha e Países Baixos.

Mudar a maneira como viaja é uma das melhores maneiras de reduzir a sua pegada de carbono. Por exemplo, voar entre Londres e Paris emite 14 vezes mais CO2 do que se a viagem for feita de comboio.

Felizmente, os países da UE estão a investir em ferrovias que oferecem melhores ligações e mais rápidas do que nunca.

De comboios noturnos económicos a ligações internacionais, eis as rotas ferroviárias europeias mais recentes.

Áustria

De Viena a Paris com a Nightjet

A empresa ferroviária nacional austríaca ÖBB tem sido pioneira no renascimento dos comboios noturnos na Europa. Lançou os serviços noturnos de comboios de passageiros, a que chamou Nightjet, em 2016.

No final de 2021, lançou uma nova ligação entre Viena e Paris via Salzburgo e Munique. A viagem dura 14 horas e é realizada três vezes por semana nos dois sentidos, com preços entre os 30 euros por lugar e os 120 euros ou mais por um compartimento privado.

No verão de 2023, a Nightjet lançará comboios de nova geração que rivalizam com os voos de primeira classe em conforto. Vão ter estações de carregamento sem fio, wi-fi gratuito, armazenamento de equipamentos para desportos de neve e bicicletas e compartimentos privados com chuveiros e casas de banho privativos.

De Viena a Génova e La Spezia com a Nightjet

O novo horário de 2023 da Nightjet viu o seu serviço Viena/Munique para Milão estendido a Génova e La Spezia, em Itália. A partir daqui, pode apanhar comboios para o Mónaco, Nice e Cinque Terre.

Bélgica

De Bruxelas a Berlim via Amesterdão com a European Sleeper

A European Sleeper, uma cooperativa social belga-holandesa, lançou a sua primeira rota, de Bruxelas a Berlim via Amesterdão, a 25 de maio.

Com apenas uma mudança de comboio, os passageiros da European Sleeper podem viajar para Paris, Londres, Praga e Varsóvia. A partir de 2024, o plano é estender o serviço a Dresden e Praga.

De Liège para Aachen e Maastricht com Arriva, SNCB e NS (dezembro de 2023)

Um novo serviço ferroviário de três países ligará Aachen na Alemanha, Liège na Bélgica e Maastricht na Holanda.

O projeto é uma colaboração entre a Arriva (uma subsidiária da Deutsche Bahn), a SNCB (a Companhia Ferroviária Nacional da Bélgica) e a NS (Nederlandse Spoorwegen).

Chéquia

De Praga a Zurique com a ČD

Em dezembro de 2022, a operadora ferroviária nacional da Chéquia, České dráhy (ČD), lançou um novo serviço noturno ligando Praga a Zurique, com paragens em Frankfurt e Basileia.

A viagem noturna, um renascimento de um serviço que tinha sido fechado em 2017, levará pouco menos de 14 horas. Os viajantes terão várias opções de tarifas diferentes, desde lugares que se transformam em camas até compartimentos de luxo com casas de banho e chuveiros privativos.

Os preços dos bilhetes para um compartimento com seis camas começam em € 49,90.

França

De Paris a Aurillac com a SNCF (dezembro de 2023)

O comboio noturno Paris-Aurillac, que tinha acabado no início dos anos 2000, deve retornar ainda este ano.

A SNCF Voyageurs anunciou que os comboios noturnos Le Pyrénéen e L'Occitan ligarão a capital francesa a Aurillac a partir de 10 de dezembro de 2023.

Isto faz parte de uma iniciativa mais ampla para relançar os comboios noturnos no país, que até agora incluíam os serviços Paris-Nice e Paris-Lourdes.

De Paris a Berlim com o TGV (2024)

A França e a Alemanha anunciaram uma nova rota TGV entre Paris e Berlim, que deve começar a operar em 2024.

Atualmente, uma viagem entre as duas capitais exige que os passageiros tenham de fazer a mudança numa estação separada, como Colónia ou Frankfurt. A nova ligação de alta velocidade permitiria aos passageiros fazer a viagem em cerca de sete horas.

De Paris a Veneza com comboios da Midnight Trains (2025)

A startup francesa Midnight Trains está pronta para ligar França e Itália com um novo serviço de comboio noturno de Paris a Veneza via Milão a partir de 2025, apoiado pela Comissão Europeia. Isto tornará mais rápido e simples para os viajantes do Reino Unido apanhar o comboio para Itália.

De Paris a Madrid com a Trenitalia (começa no final de 2024)

Em dezembro de 2022, o FS Italiane Group - proprietário da companhia ferroviária estatal italiana Trenitalia - anunciou planos para uma nova ligação de comboio de alta velocidade Frecciarossa entre Paris e Madrid.

O novo comboio ligará Paris e Barcelona, onde já circula o serviço de alta velocidade existente para a capital espanhola. A previsão é que seja lançado no final de 2024, com indícios de que outros serviços possam ligar Madrid a Itália via França.

Alemanha

De Berlim a Estocolmo com a Snälltåget

A companhia ferroviária sueca Snälltåget redirecionou o seu serviço ferroviário de Berlim para Malmö através de Hamburgo e Dinamarca, estendendo-o até Estocolmo. A viagem completa demora pouco menos de 17 horas, com preços para o serviço direto a partir de € 50.

De Munique a Génova e La Spezia com a Nightjet

O novo horário de 2023 da Nightjet viu o seu serviço Viena/Munique para Milão estendido a Génova e La Spezia, em Itália. A partir daqui, é possível viajar para Mónaco, Nice e Cinque Terre.

De Estugarda para Zagreb e Rijeka com Nightjet e EuroNight

No seu novo horário para 2023, a Nightjet estendeu o seu serviço de comboio noturno de Munique para Veneza, Ljubljana e Zagreb para começar em Estugarda, na Alemanha.

Sazonalmente, a rota também seguirá para a cidade costeira croata de Rijeka, com um tempo total de viagem de cerca de 15 horas.

O Nightjet para Veneza viaja via Munique, Salzburgo e Treviso, enquanto o serviço para as capitais croata e eslovena é operado pela Croatian Railways HŽ e pela Slovenian Railways SŽ sob a EuroNight da ÖBB.

De Bruxelas a Berlim com a European Sleeper

Detalhes acima.

De Liège para Aachen e Maastricht com Arriva, SNCB e NS (dezembro de 2023)

Detalhes acima.

Itália

De Génova a Nápoles com a NTV Italo

No final de 2021, a companhia ferroviária italiana de alta velocidade NTV Italo lançou um serviço de Génova ligando a cidade portuária ao sul do país.

A viagem de Génova a Nápoles leva pouco menos de sete horas e custa cerca de € 80 ida e volta.

De Milão a Paris com a Frecciarossa

Também no final de 2021, a Frecciarossa - o braço de alta velocidade da companhia ferroviária nacional italiana Trenitalia - lançou um novo comboio chique entre Milão e Paris.

Mais rápido e luxuoso do que os serviços anteriores nesta rota, o comboio demora pouco menos de sete horas. Os bilhetes custam apenas € 29, a não ser que queira abrir os cordões à bolsa e comprar um bilhete em "executiva".

Portugal

De Porto a Lisboa e Vigo com a rede ferroviária ibérica de alta velocidade (início da construção em 2024)

Portugal aprovou planos para uma linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Vigo.

Atualmente são quase três horas de viagem de comboio entre o Porto e Lisboa. A nova ligação ferroviária reduzirá o tempo de viagem para apenas 1 hora e 15 minutos.

Países Baixos

De Amesterdão à Áustria com o Ski Express da TUI

Os amantes dos desportos de neve estão a preparar-se para o lançamento de um novo comboio noturno entre Amesterdão e algumas das maiores estações de esqui da Áustria.

O 'Ski Express' da TUI partirá de Amsterdão todas as sextas-feiras à noite entre 23 de dezembro e 31 de março. Depois de deixar a capital holandesa às 17h30, o serviço fará uma paragem em Utrecht e seguirá diretamente para a Áustria.

De Amesterdão para Zurique com a Nightjet

A Nightjet, pioneira em comboios noturnos liderados pela Áustria, lançou uma rota entre Amesterdão e Zurique no final de 2021. O comboio parte às 20h30 e chega às 8h05.

As opções para dormir variam de assentos que se transformam em camas (a partir de € 60) a camarotes (a partir de € 120).

De Liège para Aachen e Maastricht com Arriva, SNCB e NS (dezembro de 2023)

Veja os detalhes acima.

De Amesterdão a Barcelona com a European Sleeper (primavera de 2025)

A companhia ferroviária holandesa-belga European Sleeper espera lançar um novo serviço de comboio noturno de Amesterdão a Barcelona na primavera de 2025. Isto melhoraria muito as ligações ferroviárias norte-sul na Europa.

De Amesterdão para Berlim com a Qbuzz (janeiro de 2027)

A Qbuzz está a aproveitar o pacote ferroviário de 'acesso aberto' da UE, solicitando três novas ligações ferroviárias: Amesterdão-Eindhoven, Amesterdão-Berlim e Amesterdão-Paris.

Se for aprovado pelo regulador holandês, poderão entrar em funcionamento a partir de janeiro de 2027.

Espanha

De Madrid para Alicante e Valência com Ouigo, Avlo e Iryo

Em novembro de 2022, a Ouigo, propriedade da SNCF, lançou uma nova rota de alta velocidade e baixo custo entre Madrid e Valência. A partir do verão de 2023, também viajará para Alicante. Os bilhetes custarão inicialmente € 9 só de ida com uma mala, mas custarão cerca de € 30 após o período de lançamento.

Mas a Aryo, operadora low-cost - da Renfe também lançou o seu próprio serviço entre Madrid para Alicante, a partir de apenas € 7. A Iryo lançou um serviço semelhante.

Em 2023 e 2024, a Ouigo planeia estender o seu serviço para chegar a Córdoba, Sevilha, Málaga e Costa del Sol.

De Barcelona a Madrid com a Iryo

Viajar entre a capital de Espanha e a sua principal cidade turística ficou mais rápido e barato em novembro de 2022 com este novo serviço ferroviário de alta velocidade da Iryo.

A Iryo - um consórcio entre a companhia aérea espanhola Air Nostrum e a empresa ferroviária italiana Trenitalia - opera 16 comboios de ida e volta diariamente entre Barcelona e Madrid, levando apenas 2,5 horas em cada sentido e custando apenas € 18.

Em março de 2023, a operadora ferroviária de baixo custo também lançou um serviço entre Málaga, Madrid e Córdoba, com um tempo de viagem de três horas. A partir de junho de 2023, o Avlo da Renfe também ligará Madrid a Málaga e Sevilha.

De Madrid a Marselha via Barcelona com a Renfe (julho de 2023)

A Renfe vai lançar novos serviços de alta velocidade para França em julho de 2023. Espera-se que os comboios funcionem inicialmente em dias alternados, mas posteriormente a frequência será aumentada para duas vezes por dia.

De Barcelona a Lyon via Montpellier e Nimes com a Renfe (julho de 2023)

O plano da Renfe de estender os seus serviços ferroviários a França inclui outra nova rota a ser lançada também em julho entre Barcelona e Lyon.

Outras rotas para Paris são esperadas até ao final do ano.

Eslovénia

De Liubliana para Budapeste com a Hungarian Railways

Lançado em dezembro de 2021, o comboio da Hungarian Railways de Liubliana, na Eslovénia, para Budapeste, na Hungria, passa por Graz, na Áustria, para uma viagem panorâmica. A viagem demora 7,5 horas e os preços começam em € 16 por trajeto.

Suécia

De Estocolmo para Hamburgo com SJ EuroNight

Lançado em setembro de 2022, o comboio noturno de Estocolmo Central para Hamburgo-Altona é alimentado por energias renováveis. Diariamente, parte às 17h30 e chega às 6h30, passando por Copenhaga.

A opção mais económica é um lugar numa carruagem, a partir de 25€. Uma cama num compartimento partilhado custa a partir de 45€, enquanto um compartimento privado para duas pessoas, com lavatório custa a partir de 165€. Os bilhetes para compartimentos privados para uma a três pessoas, com chuveiro, casa de banho e pequeno-almoço custam a partir de €205. Compartimentos de comboio que aceitam animais de estimação também estão disponíveis.

Combinado com os serviços Eurostar e Deutsche Bahn existentes, esta linha também pode ser usada para viajar de Londres a Estocolmo em menos de 24 horas.

Suíça

De Zurique para Roma e Milão com a Nightjet

Em 2022, a Nightjet lançou também novos comboios noturnos de Zurique para Roma e Milão.

Reino Unido

De Londres para Bordéus com a HS1 (aproximadamente 2026)

A High Speed 1 (HS1) do Reino Unido, que opera a linha ferroviária do Túnel da Mancha, está a preparar-se para lançar uma nova rota entre Londres a Bordéus. Atualmente, os passageiros devem passar por Paris para chegar à região vinícola francesa, com um tempo de viagem de quase seis horas. A nova linha contornará a capital e reduzirá o tempo de viagem para cerca de cinco horas.