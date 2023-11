A cordilheira ocidental de Tian Shan com caminhadas e refeições a grande altitude

Junte-se a nós numa viagem pelo Parque Nacional Ugam Chatkal, no Uzbequistão, enquanto exploramos montanhas, cascatas e a história desta reserva natural de cortar a respiração.

PUBLICIDADE

O Tian Shan é um grande sistema de cadeias montanhosas na Ásia Central, que se estende por 2.900 km para leste a partir de Tashkent, a capital do Uzbequistão. Em 2016, a cordilheira ocidental de Tian Shan, com a sua biodiversidade e paisagens excecionalmente ricas, foi incluída na lista do património mundial da UNESCO.

No nosso programa Explorar, a correspondente Galina Polonskaya faz uma caminhada numa das montanhas do Tian Shan Ocidental, Maly Chimgan, com um lendário alpinista local, Georgy Trebisovsky. A caminho do topo, Georgy mostra a Galina as árvores locais, que dizem ser um indicador de ar fresco.

Galina explora outros pontos de interesse desta região, que se situa apenas a algumas horas de carro de Tashkent. Visita a gruta de Obi Rakhmat, descoberta por arqueólogos nos anos 60, com o investigador local Pavel Novik. Os achados arqueológicos desta gruta provam que os povos pré-históricos viveram na região há 50 mil anos.

Neste episódio, Galina também prova uma salada destinada a dar energia para longas caminhadas num lugar único - um restaurante situado a 2.290m de altitude. O restaurante é o local mais alto do Uzbequistão e da Ásia Central, onde se pode jantar com vistas incríveis.