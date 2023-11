Montanejos oferece aventuras e relaxamento na região de Valência, em Espanha

Levamo-lo aos melhores locais de Montanejos - um paraíso para os amantes da água, que oferece aventura e relaxamento no meio de uma beleza natural cénica.

Neste episódio de Adventure, Cristina Giner, da Euronews, viaja até Montanejos, um paraíso natural com uma ligação especial à água. Os visitantes podem desfrutar de desportos de aventura no rio ou de atividades mais relaxantes nas nascentes da região.

O Mijares é o rio de águas brancas mais selvagem da Comunidade Valenciana, e os viciados em adrenalina podem pegar nos remos e fazer rafting nas suas águas turbulentas. Os rápidos atingiram o nível de Classe III devido às ondas altas e aos obstáculos, como as rochas.

No que diz respeito às nascentes, a água de 25 ºC existe durante todo o ano em piscinas naturais escavadas no desfiladeiro do rio. Diz-se que as águas ricas em minerais são boas para as doenças do estômago e dos rins. Reza a lenda que quando o rei Abu Zeit dominou a região, construiu um hammam alimentado pelas águas da fonte quente para manter as suas concubinas bonitas. Em 1863, as nascentes foram abertas ao público e as pessoas ricas de Valência visitavam-nas, muitas vezes, na tentativa de curar doenças.

Quer esteja à procura de natureza, aventura ou relaxamento, Montanejos tem uma atividade para si.