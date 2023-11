A região de Lankaran, no Azerbaijão, possui numerosas fontes termais naturais. Venha connosco enquanto relaxamos num resort de luxo, testamos tratamentos e descobrimos o processo de fabrico do chá.

A região de Lankaran, no sudeste do Azerbaijão, situada entre o mar Cáspio e as montanhas Talysh possui numerosas fontes termais ou Isti Su.

Neste episódio de Explore, a nossa apresentadora Cinzia Rizzi visita o Lankaran Springs Wellness Resort, que elevou as termas a um novo patamar, mantendo sempre uma abordagem natural.

Pode desfrutar de piscinas repletas de água quente que proveem do solo a 45 ºC-46 ºC, fazer uma sauna finlandesa ou um banho turco.

A estância também aposta em tratamentos como a hidroterapia, a fisioterapia e a menos conhecida terapia naftaleno-parafina, que tem como objetivo aliviar a dor, obter efeitos curativos e restauradores.

Esta região do Azerbaijão é também o berço da bebida nacional "çay" ou chá. O clima subtropical, a humidade e o solo fértil desta zona fazem dela um excelente local para o cultivo do chá.

Analisamos todo o processo de fabrico da bebida, desde a apanha das folhas até à sua colocação nos clássicos copos de vidro em forma de pera.

Clique no vídeo acima para ver a reportagem.