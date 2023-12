Estas são as 5 cidades com mais neve da Europa

Se quer passar um "Natal Branco", descubra estas as cinco cidades europeias.

PUBLICIDADE

Quer goste de fazer bonecos de neve ou de se sentar junto a uma lareira acesa e ver os flocos a cair lá fora, estar num lugar com neve na época do Natal vai certamente trazer um sorriso ao seu rosto gelado.

Com a neve a desaparecer gradualmente em muitas das estâncias de esqui populares da Europa Ocidental, viajar para mais longe pode ser a única solução.

A empresa de aluguer de férias Holidu reuniu as cinco cidades com mais neve da Europa com base no número médio de dias de neve por mês durante o inverno, para que se possa agasalhar e desfrutar da sensação festiva.

5. Helsínquia, Finlândia - 16,5 dias de neve por mês

Helsinki in the snow Canva

Em quinto lugar está a capital finlandesa de Helsínquia, com 16,5 dias de neve por mês. Se quiser abraçar o ar livre, arranje um "pulkka", um tipo de trenó que pode ser comprado em toda a capital. O Parque Sinebrychoff é um destino popular para os praticantes de trenó, com algumas colinas fantásticas para deslizar.

Quando estiver muito frio, faça como os habitantes locais e dirija-se a uma sauna para se aquecer e descontrair. Há muitas para escolher, incluindo a famosa Löyly, que tem três saunas aquecidas, um restaurante e uma piscina exterior, se estiver a sentir-se especialmente corajoso.

Se visitar a cidade durante o inverno, pode até dar um passeio no Mar Báltico gelado. Junte-se aos habitantes locais enquanto patinam no gelo, esquiam e fazem buracos para pescar.

4. Turku, Finlândia - 16,75 dias de neve por mês

Frozen river Aura in Turku, Finland Canva

Turku é a cidade mais antiga da Finlândia. Situada na costa sudoeste, está repleta de castelos medievais que datam do século XIII.

Uma das formas mais invulgares de explorar a cidade é com os patins de gelo. No inverno, o rio Aura, que serpenteia pela cidade, congela completamente, pelo que pode patinar ou passear ao longo dele para visitar diferentes pontos turísticos.

Se lhe apetecer algo cultural, visite o Museu Aboa Vetus Ars Nova, que combina arte moderna e artefactos antigos sob o mesmo teto.

3. Erfurt, Alemanha - 17,25 dias de neve por mês

Erfurt, Germany Canva

Em terceiro lugar está a pequena cidade de Erfurt, a capital do estado alemão da Turíngia. Se procura um refúgio de inverno tranquilo, com uma população de apenas 213.000 pessoas, este pode ser o local ideal para si.

Com 17,25 dias de neve por mês, a cidade alberga uma arquitetura medieval única, incluindo a Catedral de Santa Maria, onde Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante, foi ordenado no século VIII.

A ponte Krämerbrücke, com os seus edifícios de cartão postal, é um ótimo local para tirar fotografias nas férias de inverno, e a Igreja de São Severo é um monumento gótico com cinco naves para explorar.

2. Vílnius, Lituânia - 18,5 dias de neve por mês

A snowy scene in Vilnius, Lithuania Canva

Em segundo lugar está Vílnius, na Lituânia, com uma média de 18,5 dias de neve por mês. A movimentada capital do país é famosa pela arquitetura barroca do seu centro histórico, que é Património Mundial da UNESCO desde 1994.

Se quiser entrar no espírito de inverno, a estância de esqui de Liepkalnis fica apenas a 5 km da cidade e oferece vistas deslumbrantes sobre Vílnius.

Se tiver uma mentalidade mais cultural, porque não visitar o Museu Nacional de Arte da Lituânia para descobrir a rica história da arte do país? Para algo mais contemporâneo, procure a variedade única de arte de rua da cidade enquanto a explora a pé.

1. Tallinn, Estónia - 20,5 dias de neve por mês

Tallinn, Estonia Canva

Com 20,5 dias de neve por mês, a cidade de Tallinn, na Estónia, ocupa o primeiro lugar.

A capital do país e ponto de encontro cultural (ou será ponto de encontro frio?) é muito romântica no inverno. A sua cidade velha de Kesklinn é Património Mundial da UNESCO e uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa - fica especialmente bonita quando coberta de neve.

Se gosta de desportos de inverno, o recinto do Festival da Canção de Tallinn transforma-se num centro de atividades, com a oferta de snowboard, esqui e patinagem no gelo.

PUBLICIDADE

Se quiser explorar a história da cidade, faça uma visita à Igreja de St Olaf, que remonta ao século XIII. A torre foi atingida por um raio cerca de 10 vezes, por isso, não deixe de a visitar num dia de céu limpo.

Que outros sítios da Europa têm neve no inverno?

A fechar o top 10 das cidades com mais neve da Europa estão Kiev, na Ucrânia, e Kaunas, na Lituânia, com 16 dias de neve por mês, e Grenoble, em França, Riga, na Letónia, e Innsbruck, na Áustria, com 15,5 dias.