As cinco melhores praias de Portugal para desfrutar do verão

Paisagens naturais em redor, bons acessos e areais extensos são algumas das particularidades das praias portuguesas que conquistam qualquer um.

O verão começou tímido, mas na última semana o sol abrasador instalou-se e veio para ficar. E nem Portugal escapou à onda de calor extremo que tem vindo a afetar vários países europeus.

Com os termómetros a atingirem mais de 30 graus, temperaturas destas só pedem uma coisa: um mergulho.

Conhecida pelos areais dourados e extensos e pelas águas refrescantes do mar, a costa portuguesa é o destino ideal para estes dias de calor tórrido. A Euronews reuniu cinco das melhores praias do país, onde é possível encontrar refúgio este verão.

Praia da Falésia, entre Olhos de Água e Vilamoura

Praia da Falésia Câmara de Albufeira

A Praia da Falésia, que se estende ao longo de mais de seis quilómetros de costa entre Olhos de Água (Albufeira) e Vilamoura (Loulé), conquista há vários anos turistas de todo o mundo.

Com falésias de arenito de cor ocre, característica da região, enquadradas por pinheiros mansos e vegetação autóctone, esta praia foi eleita a melhor do mundo nos Traveller's Choice Awards de 2024, distinções entregues anualmente pela Tripadvisor.

O cenário é também convidativo a longas caminhadas junto ao mar e não só para apanhar banhos de sol ou para nadar nas águas tépidas.

Além de ter equipamentos de apoio (restaurantes, wc e apoios balneares) e acessos fáceis, a praia algarvia foi premiada com Bandeira Azul pela qualidade ambiental.

Praia da Nazaré, na Nazaré

Praia da Nazaré Câmara Municipal da Nazaré

Antes de Garrett McNamara surfar uma onda de 23,77 metros e bater o recorde mundial (agora ultrapassado), a Nazaré era apenas uma tradicional vila piscatória.

Hoje é a praia mais concorrida do litoral Oeste, afirmando-se a nível internacional como um dos melhores sítios para praticar surf graças às ondas gigantes que podem chegar aos quase 30 metros de altura.

Integrada na área urbana e rodeada pelo casario da marginal, a praia ainda conserva as tradicionais barracas de lona com riscas de cores fortes.

Para ver um pôr do sol e apreciar a beleza da praia em toda a sua extensão, vale a pena subir ao Sítio, através do ascensor com mais de cem anos que liga o centro da vila ao seu ponto mais alto.

Praia de Benagil, na Lagoa

Grutas de Benagil Unsplash

A Praia de Benagil é uma das principais atrações turísticas da costa algarvia, em que as arribas recortadas formam grutas e algares. Banhada por um mar tranquilo, esta zona é ideal para passeios de barco.

Antes ou depois de explorar as grutas, a maioria dos visitantes aproveita para descansar na praia. Quando o mar está calmo, é bom para banhos, e as falésias, de sete metros, são altas o suficiente para abrigarem do vento.

Embora a praia ofereça comodidades essenciais, não oferece instalações para desportos aquáticos ou aluguer de espreguiçadeiras, dada a reduzida área útil deste local.

Praia de Moledo, em Caminha

Praia de Moledo Câmara de Caminha

Para quem não se deixa seduzir por outros areais mais quentes, a sul, a Praia de Moledo oferece todas as condições para gozar a época balnear em pleno.

Os extensos areais, banhados pelo mar de ondulação forte, que proporcionam boas condições para a prática de surf e mesmo de windsurf durante o verão, fazem desta praia uma das mais procuradas no norte de Portugal. E nem o vento afasta os veraneantes de apanhar banhos de sol.

Além disso, a vista do Monte de Santa Tecla, a pequena ilha do Forte da Ínsua e a Mata do Camarido fazem deste local um autêntico postal.

Praia do Porto Santo, no arquipélago da Madeira

Porto Santo Unsplash

Na costa sul da ilha de Porto Santo, encontra-se a única praia com areia do arquipélago da Madeira, que se estende sem interrupção ao longo de 9 km.

Um areal dourado e fino e um mar de águas calmas e cristalinas, com temperaturas agradáveis, possibilitaram a distinção de "Melhor Destino de Praia da Europa", na gala dos World Travel Awards.

O clima estável e seco com muito sol durante todo o ano convidam a banhos prolongados e à prática de uma grande variedade de desportos náuticos.

Mais: as propriedades terapêuticas da areia têm atraído à ilha várias pessoas com problemas dos foros ortopédico e reumático.