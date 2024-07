Viaje de comboio, autocarro ou ferry para ter a certeza de que não está a contribuir para o aquecimento global.

Quer umas férias de verão na praia mas está preocupado com as ondas de calor na Europa?

Com o calor extremo a varrer destinos balneares populares no Mediterrâneo e não só, a sua atração começa a esmorecer.

Mas não tire já o fato de banho da mala. Muitas praias do norte e oeste da Europa ainda têm temperaturas abaixo dos 30°C,** o que manterá vivos os seus sonhos de sol, mar e areia.

Aqui estão alguns dos melhores destinos de praia na Europa que não estão atualmente a ser atingidos por ondas de calor.

Caminhar pelas dramáticas falésias de calcário em Lagos, Portugal

O sol está a brilhar no Algarve, em Portugal, mas a maioria dos locais apenas regista temperaturas máximas entre os 24 e os 30°C.

Com a sua cidade velha murada, falésias impressionantes e belas praias, Lagos é o local perfeito para umas férias relaxantes à beira-mar.

Também tem muito para os veraneantes mais ativos - desde o surf e o ciclismo de montanha até às caminhadas no Trilho da Ponta da Piedade. Os seus passadiços de madeira levam-no a mergulhar na Praia de Dona Ana, a grutas mágicas de calcário e a baías isolada que são perfeitas para a observação de aves.

Ao evitar as altas temperaturas que atingem o Mediterrâneo, certifique-se de que não está a contribuir para elas: Lagos é acessível a partir de Lisboa em menos de quatro horas de comboio, com uma mudança em Albufeira.

Para temperaturas ainda mais frescas - atingindo máximas de 24°C - a cidade do Porto, no norte de Portugal, oferece uma mistura perfeita de cultura urbana e praias de areia.

San Sebastián, em Espanha, é o paraíso dos surfistas. Canva

Apanhar surf e comer tapas em San Sebastián, Espanha

Enquanto o sul de Espanha é visado por avisos de calor excessivo, o norte do país escapou mais facilmente. A cidade turística de San Sebastián regista atualmente temperaturas máximas entre os 23ºC e os 27°C, o que a torna um excelente refúgio costeiro para fugir ao calor.

Desde relaxar nas areias brancas e finas de La Concha até fazer uma excursão de pintxos de fazer crescer a barriga, esta cidade basca tem tudo o que se pode pedir numas férias de praia urbana.

É também o ponto de partida para alguns dos melhores locais de surf em Espanha, de Zarautz à praia de Zurriola.

San Sebastián é acessível de comboio em cerca de cinco horas e meia a partir de Madrid e Paris.

Biarritz, em França, oferece a combinação perfeita entre praia e cidade. Canva

Passear a cavalo ao longo da praia em Biarritz, França

Apenas uma hora a norte de San Sebastián, Biarritz situa-se no lado francês do País Basco.

Com temperaturas máximas entre os 23ºC e os 29°C, esta cidade à beira-mar no sudoeste de França oferece uma alternativa mais fresca às praias mediterrânicas do país.

Tal como a sua vizinha do sul, atrai os surfistas com as suas longas praias de areia e ondas variadas. Prefere ficar em terra firme? Participe num passeio a cavalo ao longo da costa.

Depois de abrir o apetite, dirija-se ao Marché aux Halles de Biarritz para se deliciar com marisco fresco, queijo e charcutaria num mercado animado.

Os comboios diretos partem da Gare Montparnasse em Paris para Biarritz e demoram pouco mais de quatro horas.

Apanhe o comboio noturno para Penzance, na Cornualha, Reino Unido. Canva

Tomar banho num lido geotérmico em Penzance, Reino Unido

O Reino Unido não é o primeiro sítio que vem à mente quando se pensa em férias na praia na Europa - mas a Cornualha, na península do sudoeste do país, é diferente.

Desde os famosos locais de surf, como Newquay e Perranporth, até à costa intacta de Penzance, este condado inglês atrai os amantes da praia.

Se as temperaturas máximas de 18°C ainda lhe causam arrepios, pode aquecer-se nas águas com mais de 30°C da Jubilee Pool de Penzance, um lido de água salgada Art Deco abastecido por um poço geotérmico.

Caminhar até ao castelo de St Michael's Mount - uma ilha na vizinha Marazion - também o ajudará a aclimatar-se.

Apanhe o comboio noturno de oito horas da Riviera de Londres para Penzance, acordando com as vistas do nascer do sol sobre o Canal da Mancha durante o percurso.

Jūrmala é popular entre os frequentadores de praias na Letónia. Canva

Explore pântanos e florestas de pinheiros na cidade turística de Jurmala, na Letónia

Outra opção no que diz respeito a sugestões de praias, a Letónia possui uma linha costeira de 500 km salpicada de areias brancas e florestas de pinheiros.

Dirija-se a Jūrmala, uma cidade repleta de natureza, para uma praia ampla com temperaturas entre os 23ºC e os 29°C. Fique alojado numa das icónicas moradias à beira-mar de madeira Art Nouveau da cidade, no bairro de Bulduri - algumas das quais foram convertidas em hotéis.

Longe das movimentadas lojas e restaurantes do centro da cidade, o Parque Nacional de Kemeri oferece um refúgio terapêutico com um passeio de pântano e vistas do pôr do sol.

Mais perto da praia principal, o Parque Florestal de Dzintari permite-lhe aventurar-se nas copas das árvores do pinhal em plataformas de observação de 33 metros.

Jūrmala fica apenas a 35 minutos de comboio da capital da Letónia, Riga.