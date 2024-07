Temperaturas amenas em vez de calor infernal: a Suécia está a tornar-se destino de férias de verão

De Euronews

Umeå, na Suécia, está a revelar-se um destino de férias cada vez mais popular entre os turistas, embora as temperaturas rondem os 17 graus em julho.

Os turistas estão a contrariar a tendência normal das férias de verão, que passa por procurar destinos de sol, praia e calor, e começam a escolher cada vez mais países com temperaturas amenas.

Acontece sobretudo com os veraneantes da Europa central e do sul: preferem conhecer países como a Suécia do que ficar nas regiões onde as temperaturas frequentemente chegam aos 40º.

"Já estivemos várias vezes em França e em Espanha, e hoje está muito calor. Desta vez dissemos que íamos para o norte [da Europa]", afirmou Peter Scheer, um turista dos Países Baixos, citado pela AP.

As campanhas de marketing estão provavelmente na origem do aumento da procura pela Suécia como destino de férias de verão, de acordo com os responsáveis por parques de campismo no país. Com uma temperatura que ronda os 17 graus por esta altura do ano e uma atmosfera calma e tranquila, a cidade sueca de Umeå está a revelar-se um destino turístico muito popular.

Cada vez mais estrangeiros procuram casa na Suécia

A Suécia também tem registado um aumento na procura de habitações por parte de estrangeiros. Segundo os agentes imobiliários suecos, a justificação é simples: a coroa sueca está mais fraca e, numa Europa que está a registar temperaturas cada vez mais elevadas, há quem prefira pensar em comprar agora uma casa para o futuro.

"Comprámos uma casa de férias aqui. Depois decidimos vender a nossa casa principal na Alemanha e mudarmo-nos para aqui. A Alemanha tem muita gente e, com as alterações climáticas, está a ficar cada vez mais quente. Temos mais de 40 graus no verão. E aqui é um pouco mais frio e é agradável no verão", disse Andre Hamacher, um cidadão alemão que agora vive na Suécia, citado pela AP.

O aquecimento global é apontado como a causa das ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas e a agência climática da União Europeia, Copernicus, as alterações climáticas contribuem, ainda, para o risco de inundações e outros fenómenos meteorológicos extremos.