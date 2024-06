Quando Barcelona sai da seca que dura há quase quatro anos, o rescaldo deixa muitas perguntas difíceis sobre as realidades da gestão da água e do turismo de massas.

Pela primeira vez em quase quatro anos, a chuva está a cair de forma consistente em Barcelona. A seca mais longa da Catalunha desde que há registos está a chegar ao fim, trazendo a primeira primavera "normal" e o descanso tão necessário com o início da época turística.

À medida que os reservatórios se enchem, ultrapassando o estado crítico em que se encontravam anteriormente, muitas centenas de milhares de festivaleiros deslocar-se-ão a Barcelona em maio para o Primavera Sound. Trata-se de um dos maiores festivais de música de toda a Europa.

Com duas semanas de duração, o Primavera Sound marca o início da época de verão, em que os turistas se deslocam à capital catalã de maio a setembro.

E apesar da recente precipitação ter anulado a emergência de seca na região, a experiência deixou muitos residentes e funcionários a perguntarem-se se a relação entre Barcelona e o turismo será sustentável quando a próxima seca chegar, inevitavelmente.

Será o turismo demasiado grande para as restrições de água?

O Primavera contou com mais de 460 000 participantes de todo o mundo em 2022, gerando 349 milhões de euros em receitas para a cidade de Barcelona.

Mesmo com o agravamento da situação da água ao longo de 2023, foram impostas poucas restrições ao setor turístico. Quando a cidade encerrou 2023 com mais de 12 milhões de turistas hospedados em hotéis, albergues turísticos e pousadas, o Gabinete do Gestor de Economia e Promoção Económica estimou as despesas dos turistas em 9,6 mil milhões de euros.

O turismo é um dos principais setores económicos de Barcelona e da região circundante, sendo responsável por mais de 10% do PIB local em 2021 e representando 5,4% do PIB global da Catalunha em 2022.

Posters that were plastered across Barcelona during peak drought period.

Dada a importância desta indústria para a economia da cidade, a declaração de emergência por seca em fevereiro suscitou muitas questões. Enquanto os residentes individuais estavam limitados a 200 litros de água por dia, enfrentando pagamentos adicionais por excederem este limite, havia menos restrições para o setor do turismo para além do esvaziamento das piscinas, sinais de aviso e recomendações de utilização da água.

"Temos conhecimento de que estão a ser realizadas campanhas de sensibilização para o uso da água no setor hoteleiro, com o objetivo de sensibilizar os clientes", disse à Euronews Green Elvira Garcia, diretora-geral da Barcelona Oberta, uma união de centros de comércio e turismo de Barcelona.

"Neste sentido, existem autocolantes ou informações nas casas de banho públicas ou recomenda-se um tempo de quatro minutos para tomar banho".

Que lições foram retiradas da seca?

Embora pareça que o pior já passou, a seca tem sido uma parte importante da vida dos residentes, chegando mesmo a infiltrar-se na política, com os candidatos às eleições regionais catalãs de maio a abordarem a questão da segurança da água.

O diretor do Instituto Catalão de Investigação da Água (ICRA), Vicenç Acuña Salazar, conhece em primeira mão as desigualdades provocadas pela escassez de água, especialmente no setor do turismo.

"A seca ainda não terminou oficialmente, e veremos o que acontece, especialmente no próximo outono. Se o próximo outono for tão seco como os últimos três outonos, então no inverno estaremos novamente em situação de emergência e haverá escassez em quase todos os setores, mas, por agora, o verão está resolvido", explicou à Euronews Green.

Para Vicenç e muitos outros, a necessidade de informar os turistas sobre a escassez de água, bem como de estabelecer uma grande autonomia em relação às chuvas, é um fator-chave para tornar Barcelona menos suscetível a futuras secas.

"Estamos a começar a reunir um grupo de interessados do setor turístico, pessoas da Associação Espanhola de Hotéis e, esperamos, do Ministério do Ambiente de Espanha, para desenvolver e implementar um sistema de medição do consumo de água nas actividades turísticas.

"Para que, sempre que tivermos de escolher o hotel que vamos visitar, possamos ver a eficiência da utilização da água, se investiram na recuperação da água da chuva e na sua reutilização no hotel, e este tipo de práticas".

Como é que Barcelona se está a adaptar à seca?

Em Barcelona, é um ato de equilíbrio entre os períodos de turismo concentrado durante o verão e a utilização da água durante os piores meses da seca. A seca pôs em evidência a suscetibilidade da cidade à escassez de água e a necessidade de o setor do turismo adotar melhores estratégias de gestão da água.

O governo catalão vai investir cerca de 2,5 mil milhões de euros na Agência Catalã da Água (ACA) para gerir o abastecimento de água e fazer face a futuras secas. O plano, que decorre entre este ano e 2027, triplicará os investimentos anteriores, alargando o número de centrais de produção de água de 24 para 40 e aumentando a produção a partir do rio Besos, em Barcelona.

A Barcelona city employee.

Em 2024, será instalada uma estação de dessalinização flutuante ao largo da costa de Barcelona, que produzirá 14 hm³ de água por ano - 6% do consumo da área metropolitana -, bem como a construção de 12 unidades móveis de dessalinização ao longo da Costa Brava, a partir de junho.

Estas unidades, com um custo de 10 milhões de euros, fornecerão diariamente 1 000 m³ de água, cobrindo 35% do consumo de água em mais de uma dúzia de municípios.

A chuva recente fez com que Barcelona evitasse por pouco a introdução de grandes alterações no seu setor turístico, ganhando mais tempo para se preparar para a inevitável "próxima vez".

"O turismo de massas não faz parte da estratégia de cidade que queremos. As empresas estão conscientes de que o caminho é a sustentabilidade", diz Elvira Garcia à Euronews Green.

À medida que o aumento das ondas de calor e a escassez de chuva afetam grande parte de Espanha e da região mediterrânica, terão de ser implementados novos métodos para garantir os benefícios a curto prazo do turismo na economia da região e a sustentabilidade da água a longo prazo.