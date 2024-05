O que está em alta e o que não está para as viagens e o turismo este ano?

De acordo com um relatório sobre turismo e viagens do Fórum Económico Mundial, prevê-se que os níveis de viagens e turismo em todo o mundo voltem a atingir os níveis anteriores à pandemia em 2024.

Estados Unidose Espanha ocuparam as duas primeiras posições deste ano, com economias em desenvolvimento como a China, o Brasil, a Indonésia e a Turquia a registarem também progressos significativos, de acordo com o relatório do WEF.

O relatório, publicado em conjunto com a Universidade de Surrey, classificou 119 países de acordo com as suas políticas de apoio às viagens e ao turismo.

No ano passado, registou-se uma melhoria da procura nas economias desenvolvidas de todo o mundo, especialmente em destinos turísticos tradicionalmente populares, como os Estados Unidos e a Espanha, segundo o relatório.

As economias em desenvolvimento, como a China, também registaram um aumento significativo do número de turistas este ano, enquanto o Médio Oriente viu os níveis de turismo saltarem para cerca de 20% acima dos níveis anteriores à pandemia. A África, a Europa e as Américas também registaram taxas de recuperação consideravelmente elevadas, de cerca de 90% no ano passado.

Quais são os 10 principais países para viagens e turismo em 2024?

Estados Unidos e Espanha estão no topo da edição de 2024 do relatório TTDI, juntamente com o Japão, a França, a Austrália, a Alemanha, o Reino Unido, a China, a Itália e a Suíça.

Referindo-se aos destinos europeus e euro-asiáticos, o relatório afirma: "A Europa tem mantido consistentemente a sua posição como a região com melhor desempenho no TTDI, superando a média global na maioria dos pilares, com 34 das suas economias classificadas a pontuar acima da média do índice.

"Sendo uma das regiões economicamente mais desenvolvidas do mundo, a Europa oferece os melhores ambientes para o setor das viagens e do turismo, incluindo condições comerciais favoráveis, condições de segurança e higiene, recursos humanos e mercados de trabalho de qualidade e infra-estruturas TIC bem desenvolvidas."

Os principais países em desenvolvimento, como a China, o Brasil, a Indonésia e a Turquia, também registaram progressos significativos, passando a figurar entre os 25% dos países inquiridos e classificados. Atualmente, os países de rendimento médio baixo a alto constituem 70% dos países que apresentam avanços nas pontuações de viagens e turismo desde 2019.

A África subsaariana e as regiões do Médio Oriente e Norte de África (MENA) fizeram progressos significativos, com os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita a registarem alguns dos maiores progressos.

Quais são os desafios que o setor das viagens continua a enfrentar?

Embora seja provável que os números este ano sejam claramente mais optimistas, subsistem vários desafios. Entre eles, o subinvestimento é uma preocupação, sendo necessário um maior investimento estratégico para colmatar as lacunas no desenvolvimento do turismo entre as economias em desenvolvimento e as desenvolvidas, segundo o relatório.

Outros desafios incluem a persistência de uma inflação elevada e o aumento das taxas de juro em várias partes do mundo, o que deixa os consumidores com menos rendimento disponível para gastar em bens de luxo como as viagens.

A instabilidade geopolítica em regiões como o Médio Oriente, bem como os conflitos em curso, como a guerra Rússia-Ucrânia e Israel-Palestina, também afetaram o turismo.

O setor dos transportes aéreos também sofreu reveses com o aumento das tarifas aéreas e problemas com os aviões Boeing que levaram a atrasos na entrega e ao cancelamento de rotas aéreas.

O turismo entra no mundo da sustentabilidade

O setor do turismo tem enfrentado uma pressão crescente por parte dos consumidores e dos investidores relativamente às práticas de sustentabilidade. Nalguns casos, isto significou a necessidade de os fornecedores tornarem as suas instalações mais amigas do ambiente. O ecoturismo, onde a sustentabilidade é fundamental, está a crescer.

Por outro lado, outras empresas, que podem já ter tido dificuldades em adaptar-se, podem estar a assistir a uma diminuição das receitas e do interesse por não terem sido suficientemente rápidas na transição.

Uma das formas de colmatar o fosso entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, sugere o relatório, é tirar partido e promover as atrações culturais e naturais dos países em desenvolvimento, o que, por sua vez, atrairá mais turistas.

Francisco Betti, chefe da equipa de indústrias globais do Fórum Económico Mundial, afirmou, aquando da publicação do relatório: "Este ano marca um ponto de viragem para o setor das viagens e do turismo, que sabemos ter a capacidade de desbloquear o crescimento e servir as comunidades através da transformação económica e social.

"O TTDI oferece uma janela prospetiva para o estado atual e futuro das viagens e do turismo, para que os líderes possam navegar pelas últimas tendências neste setor complexo e desbloquear de forma sustentável o seu potencial para as comunidades e países em todo o mundo."