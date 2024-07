De Piero Cingari

O Índice de Sentimento Económico ZEW da Alemanha caiu de 47,5 para 41,8 pontos em julho, pondo fim a oito meses de aumentos consecutivos.

O indicador do sentimento económico da Alemanha, que reflete as expetativas futuras dos peritos financeiros, caiu mais do que o previsto em julho, marcando o seu primeiro declínio após oito meses consecutivos de aumentos.

O Índice de Sentimento Económico ZEW para a Alemanha diminuiu de 47,5 para 41,8 pontos, abaixo dos 42,5 esperados.

Apesar deste declínio, o indicador que mede o estado de espírito dos analistas manteve-se positivo. Os especialistas otimistas superam os pessimistas em 41,8 pontos percentuais.

É interessante notar que o subíndice relativo às condições atuais melhorou de -73,8 para -68,9 pontos, contrariando as expetativas de uma descida para -74,3. Para a zona euro em geral, o indicador dos peritos do mercado financeiro relativo ao desenvolvimento económico também registou uma diminuição em julho, caindo de 51,3 para 43,7, muito abaixo dos 48,1 esperados. Trata-se da primeira descida mensal em 2024.

O inquérito revelou que os analistas dos mercados financeiros observaram uma melhoria na tendência de descida da inflação, tanto na Alemanha como na zona euro.

Fatores subjacentes à queda do índice de sentimento

"As perspetivas económicas estão a piorar. Pela primeira vez num ano, as expetativas económicas para a Alemanha estão a cair", afirmou o Presidente do ZEW, Professor Achim Wambach.

O professor destacou vários fatores que contribuem para o agravamento das perspetivas económicas, incluindo uma diminuição mais acentuada do que o previsto das exportações alemãs em maio, a incerteza política em França e a falta de clareza quanto à futura política monetária do BCE.

O sentimento varia em função do setor

Em termos setoriais, o sentimento melhorou mais para o retalho e bens de consumo, com um aumento de 6,5 pontos percentuais para 24,2, seguido da construção, que aumentou 3,7 pontos percentuais para 3,8.

Excluindo o aumento marginal do sentimento no sector das telecomunicações, que subiu 0,6 pontos percentuais para 21,6, todos os outros setores registaram uma queda no moral económico.

As maiores quedas foram sentidas pelos bancos, que desceram 15,6 pontos para -3,7, provavelmente afetados pelo aumento dos riscos políticos em França e pelas expetativas de taxas de juro mais baixas. Os serviços de utilidade pública também sofreram uma descida de 11,1 pontos percentuais para 12,2 pontos nas condições económicas.

De acordo com o inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito da área do euro de julho de 2024, publicado na terça-feira pelo BCE, os bancos da área do euro comunicaram uma nova e ligeira restritividade líquida dos seus critérios de concessão de crédito, com uma maior restritividade no sector imobiliário comercial.

A procura de empréstimos continuou a diminuir para as empresas, enquanto se registou um aumento notável para as famílias, o primeiro desde 2022.

Prevê-se que o BCE mantenha as taxas de juro estáveis na quinta-feira, mas os mercados financeiros estão a descontar um possível corte nas taxas na reunião de setembro.

As reações do mercado

As ações europeias reduziram ligeiramente as perdas da sessão após a publicação do relatório ZEW Economic Sentiment.

O DAX alemão estava 0,3% mais baixo para o dia às 11h25 (CET), marcando a segunda queda consecutiva após a queda de 0,7% de segunda-feira. Porsche AG, Puma e Adidas foram os piores desempenhos do DAX na terça-feira, caindo 4.3%, 3.5% e 2.2%, respetivamente, enquanto os melhores desempenhos foram Fresenius e Rheinmetall, com alta de 1.8% e 0.8%, respetivamente.

Os índices mais alargados Euro Stoxx 50 e Euro Stoxx 600 desceram 0,5% e 0,4%, respetivamente.

Os rendimentos das obrigações do Tesouro foram negociados em baixa, diminuindo 4 pontos base para 2,44%, atingindo o nível mais baixo desde o final de junho.

O euro manteve-se praticamente estável em 1,09 dólares, lutando agora pelo 11º dia positivo nas últimas duas semanas de negociação.