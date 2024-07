Japão e Alemanha acordam reforçar cooperação em matéria de segurança no Indo-Pacífico

De euronews

Ambas as partes afirmaram que os seus países iriam criar um quadro de segurança económica, devido aos receios quanto ao que consideram ser a produção excessiva de veículos elétricos e de outros produtos essenciais por parte da China, com recurso a subsídios.

PUBLICIDADE

O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, concordaram em reforçar a cooperação em matéria de segurança na região do Indo-Pacífico, uma região que tem registado uma crescente assertividade militar por parte da China.

"Enquanto o ambiente de segurança na região do Indo-Pacífico estiver sob maior ameaça, devido ao movimento da China e da Coreia do Norte, a cooperação entre a Alemanha, com quem o Japão partilha valores semelhantes, está a tornar-se mais importante", afirmou Kishida.

Durante as conversações em Berlim, Kishida e Scholz também confirmaram que os seus países iriam criar um quadro de segurança económica, devido aos receios sobre o que consideram ser a sobreprodução chinesa de veículos elétricos e outros produtos-chave, utilizando subsídios maciços.

Como parte dos esforços para acelerar a cooperação bilateral, os dois líderes também concordaram em realizar conversações intergovernamentais de alto nível na Alemanha, possivelmente no próximo ano, para lidar com uma ampla gama de questões globais e regionais.

"Hoje concordámos em estabelecer um novo diálogo sobre segurança económica. E decidimos realizar consultas intergovernamentais conjuntas no próximo ano, na Alemanha", afirmou Scholz.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, apertam as mãos durante o seu encontro na Chancelaria Federal em Berlim, a 12 de julho de 2024 Michael Kappeler/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Scholz afirmou ainda que, apesar da distância entre os dois países, o Japão e a Alemanha têm "muitas coisas em comum" e os dois líderes concordaram que os ministros da defesa e dos negócios estrangeiros dos dois países irão realizar brevemente conversações de segurança "dois mais dois" no Japão.

Kishida deslocou-se à Alemanha depois de ter participado na 75ª cimeira da NATO em Washington, que terminou na quinta-feira.

Nas conversações com Scholz, Kishida manifestou "grande preocupação" com o aprofundamento da cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia, tendo Scholz considerado que se trata de uma "clara violação das sanções da ONU".

Para o Japão, a escalada das tensões entre a China e Taiwan constitui um dos mais graves desafios em matéria de segurança, uma vez que Pequim considera a ilha democrática auto-governada como uma província renegada que deve ser reunificada com o continente, se necessário pela força.

Kishida e Scholz encontraram-se quando o acordo de aquisição e serviço cruzado (ACSA, na sigla em inglês) entre os seus países, que simplifica o processo de partilha de alimentos, combustível e munições entre as Forças de Auto-Defesa do Japão e as forças armadas alemãs, entrou em vigor na sexta-feira.

De acordo com as autoridades japonesas, uma fragata alemã deverá fazer uma escala no Japão este verão, enquanto um esquadrão de treino da Força de Auto-Defesa Marítima planeia fazer uma paragem em Hamburgo.

No que diz respeito à segurança económica, os líderes japonês e alemão discutiram a forma de trabalhar em conjunto para reforçar uma ordem comercial mundial livre e justa, confirmando simultaneamente a sua cooperação para reforçar as cadeias de abastecimento de hidrogénio, semicondutores e recursos minerais críticos.

Segundo Scholz, é possível chegar a um acordo entre a União Europeia e a China sobre os direitos aduaneiros aplicáveis aos veículos eléctricos chineses.

A União Europeia está a impor tarifas provisórias de até 37,6% sobre os veículos elétricos importados da China, aumentando as tensões com Pequim no maior caso comercial da UE até agora.

"Insistiremos sempre para que as condições sejam justas para todas as partes e é isso que está a ser discutido neste momento entre a União Europeia e a China", afirmou Scholz.

Essas observações chegam um dia depois da ministra do Interior, Nancy Faeser, dizer que a Alemanha proibirá o uso de "componentes críticos" produzidos pelas empresas chinesas Huawei e ZTE em partes centrais das redes 5G do país, em duas etapas a partir de 2026.

A Alemanha, que é a maior economia da Europa, há muito tempo pondera o que fazer com os componentes feitos por fornecedores chineses nas suas redes de celulares de nova geração.

Faeser disse que esses componentes da Huawei e da ZTE serão excluídos das redes principais 5G até o final de 2026, enquanto todos os "sistemas de gestão relevante" dos dois fabricantes serão substituídos das redes 5G até final de 2029.