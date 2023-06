Huawei e ZTE banidas da Comissão Europeia

De Euronews

As tecnológicas chinesas podem acabar fora do mercado europeu por receios de segurança

As chinesas Huawei e ZTE foram banidas da Comissão Europeia. O colégio de Bruxelas disse que vai deixar de recorrer aos serviços móveis das duas companhias, em particular no 5G, por questões de segurança. Depois do veto de Bruxelas falta convencer os Estados-membros.

Portugal já excluiu a Huawei dos serviços 5G, seguindo países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Os estados membros da União Europeia não conseguiram uma posição comum nos últimos três anos. Pequim assegura que não há risco de espionagem.