De quarta a sexta-feira, 16 de agosto, em pleno período de férias, uma depressão DANA provocou o cancelamento de cerca de 400 voos de e para as Ilhas Baleares.

PUBLICIDADE

A recente Depressão Isolada de Altos Níveis (DANA), que atingiu as Ilhas Baleares entre quarta e sexta-feira, deixou um rasto de perturbações no tráfego aéreo, afetando significativamente um dos destinos turísticos mais populares de Espanha em plena época alta. As fortes tempestades obrigaram o gestor do controlo do tráfego aéreo a limitar as operações por razões de segurança, resultando no cancelamento de pelo menos 395 voos nos três principais aeroportos do arquipélago.

O impacto mais grave foi sentido no aeroporto de Palma, o mais movimentado das ilhas. Na quarta-feira, dia em que a DANA começou a fazer sentir a sua presença, 15,7% das operações programadas foram afetadas, com mais de 150 voos cancelados dos 1000 previstos. A situação agravou-se na quinta-feira, coincidindo com o feriado da Assunção (15 de agosto) e o pico da atividade turística. As fortes chuvas em Palma provocaram o cancelamento de cerca de 180 voos, aumentando a percentagem de operações programadas para 19,3%.

O aeroporto de Ibiza, embora inicialmente menos afetado, não escapou às consequências da DANA. Na quarta-feira, apenas 5% dos voos foram cancelados, mas na sexta-feira a situação agravou-se com cerca de 40 voos afetados dos mais de 450 previstos. Menorca, por outro lado, registou cancelamentos mais moderados, mas igualmente significativos, dado o seu habitual menor volume de tráfego.

É importante salientar que estas perturbações ocorreram num momento crítico para o sector turístico das Baleares. O fim de semana prolongado da Assunção marca tradicionalmente um dos picos de chegada de visitantes às ilhas, com os aeroportos a funcionar na sua capacidade máxima.

O cancelamento de quase 400 voos durante este período representa não só uma enorme perturbação logística, mas também um potencial golpe económico para a região. As companhias aéreas foram obrigadas a reprogramar os voos e a tentar absorver as perturbações acumuladas durante os dias mais intensos da DANA.

Situação meteorológica estabilizada e de regresso ao normal

A Depressão Isolada de Altos Níveis (DANA) que tem sido a principal caraterística do panorama meteorológico em Espanha esta semana começa a dar sinais de recuo na sexta-feira.

No entanto, a sua influência persistirá com uma intensidade notável nas Ilhas Baleares, região que permanecerá sob aviso amarelo de chuva durante todo o dia. Menorca bateu o recorde de precipitação em agosto, com mais de 204 litros por metro quadrado nestes dias na zona de Mercadal.

Enquanto a DANA enfraquece, o resto de Espanha regista uma viragem para condições mais estáveis. A Agência Estatal de Meteorologia (AEMET) prevê um panorama de estabilidade e temperaturas mais quentes em grande parte do território nacional.

O que fazer se for afetado por estes atrasos e cancelamentos

De acordo com o site da Agência Nacional de Segurança Aérea (AESA), as pessoas afetadas terão o direito de ser atendidas e de lhes ser oferecido um meio de transporte alternativo ou o reembolso de bilhetes ou de um voo, agora que a DANA se afastou das Ilhas Baleares.

Como podemos ver no seu sítio Web, as companhias aéreas não são obrigadas a oferecer qualquer compensação, uma vez que se trata de uma anomalia meteorológica, mas têm de lhe oferecer uma solução, como um bilhete a custo zero quando a situação voltar ao normal.

“O passageiro tem direito a assistência, ou seja, a companhia aérea tem de lhe fornecer comida e bebida suficientes, tem direito a duas chamadas telefónicas ou acesso ao correio eletrónico e, se necessário, a uma ou mais noites de alojamento, bem como a transporte entre o aeroporto e o local de alojamento.



Estes cuidados devem ser pagos diretamente pela companhia aérea, não se podendo pedir ao passageiro que os pague ele próprio e depois reclamar o reembolso das despesas à companhia aérea. AESA

Pode sempre pedir uma indemnização, mesmo que o processo demore muito tempo e tenha de pagar as suas próprias despesas de alojamento e alimentação.