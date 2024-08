Lisboa envia reforços para combater incêndio que dura há três dias na Madeira

A ilha da Madeira vai receber um contingente da força especial de Bombeiros para combater um incêndio florestal que dura há três dias.

O governo central de Lisboa vai enviar para a Região Autónoma da Madeira uma força especial composta por 80 bombeiros para combater um incêndio que dura há três dias consecutivos.

"Face à evolução da situação e tendo em conta as condições meteorológicas que estão a dificultar a ação dos homens no terreno, e após novo contacto com o secretário de Estado da Proteção Civil e o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Governo Regional anuncia que neste momento está a decorrer toda a logística necessária para permitir que 80 elementos da Força Especial dos Bombeiros possam chegar à Madeira nas próximas horas", lê-se numa nota enviada às redações, citada pela agência Lusa.

O incêndio deflagrou na quarta-feira de manhã na Serra de Água, no município da Ribeira Brava e estendeu-se pelas freguesias vizinhas, levando à evacuação das populações por motivos de segurança.

Segundo o secretário regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira, “cerca de 50 famílias receberam apoio clínico, social e psicológico”, após terem sido retiradas das suas habitações devido ao aproximar das chamas.

De acordo com a rádio Renascença, estão no terreno, 54 operacionais, apoiados por 18 viaturas e pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, além de elementos da PSP e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.