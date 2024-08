A Rússia está a retirar as suas forças da Ucrânia para defender Kursk?

Enquanto a Ucrânia prossegue os seus avanços na região de Kursk e toma medidas para consolidar as operações em curso em solo russo, várias questões têm surgido sobre se Moscovo está a retirar as suas forças da Ucrânia para reforçar a sua defesa.

Enquanto a Ucrânia prossegue os seus avanços na região de Kursk e toma medidas para consolidar e coordenar as operações em curso em solo russo, surgem questões sobre se Moscovo está a retirar as suas forças da Ucrânia para reforçar a defesa.

Depois da desordem e da desorganização iniciais, as forças russas deslocaram-se em maior número para a região, provavelmente a partir de outros locais ao longo da linha de contacto, segundo informou o ministério da Defesa do Reino Unido.

Certamente, estes elementos não provêm do eixo prioritário no leste da Ucrânia, onde os russos estão a manter o seu ritmo ofensivo relativamente elevado, especificamente em torno do seu alvo principal - a região de Donetsk.

Nesta área, as forças de Moscovo continuam a tentar cercar taticamente as forças ucranianas a sudeste de Pokrovsk, de acordo com as últimas imagens geolocalizadas.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) avalia que as forças russas terão tomado Orlivka [a cerca de 35 km de Pokrovsk] e Zhelanne [a cerca de 20 km de Pokrovsk].

O comando militar russo afirmou que se aproximou ainda mais de Pokrovsk, um importante centro logístico para as forças ucranianas, que apoia as suas operações na região de Donetsk.

A 15 de agosto, a administração militar da cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, apelou aos residentes para que se retirassem imediatamente da cidade, uma vez que o exército russo se encontrava a cerca de 10 km dos arredores da mesma.

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), a Rússia começou a deslocar alguns elementos da Ucrânia para responder à situação na região de Kursk, mas os tipos de unidades que estão a ser reposicionadas e de onde estão a ser reposicionadas são um forte indicador de que o comando militar russo ainda está a dar prioridade às operações ofensivas em curso no leste da Ucrânia.

O ISW não viu "relatos de fonte aberta de que o comando militar russo está a transferir brigadas inteiras da Ucrânia para a região de Kursk, mas observou relatos de elementos de regimentos russos a serem transferidos para a área", disse o grupo de reflexão na quinta-feira.

No final de julho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que Moscovo começou a concentrar os seus esforços no Leste, "lançando tudo o que têm" na direção de Pokrovsk, depois da ofensiva de Kharkiv ter falhado.

A questão é: que elementos são esses e onde é que Moscovo pode arranjar unidades mais bem treinadas para reforçar as defesas em Kursk?

A Ucrânia enviou para lá algumas das suas melhores forças de combate, que, em muitos casos, foram recebidas do outro lado da fronteira por recrutas russos.

Todos os homens são obrigados a cumprir serviço militar na Rússia

Todos os homens na Rússia são obrigados a cumprir um ano de serviço militar obrigatório. Normalmente, a Rússia faz duas convocatórias por ano - uma na primavera e outra no outono - recrutando mais de 100.000 jovens de cada vez.

Ao contrário dos soldados profissionais, os recrutas recebem uma formação muito limitada antes de serem enviados para os seus postos. A lei russa proíbe estritamente o seu destacamento para o estrangeiro e não se destinam a participar em operações de combate.

Uma petiçãoestá agora a ser partilhada pelas mães dos recrutas da zona de Kursk, que apelam ao presidente Vladimir Putin para que retire os seus filhos de lá.

"Salve a vida dos soldados que não estão preparados para a ação militar. Prometeu aos pais que eles não participariam nas hostilidades", lê-se no documento.

Não há apelos para parar a guerra da Rússia na Ucrânia, apenas para retirar os jovens recrutas da área de Kursk.

Desde o início da invasão em grande escala, em fevereiro de 2022, Putin prometeu que os recrutas não participariam nos combates. Muitos deles foram feitos prisioneiros de guerra pelas tropas ucranianas.

Na quinta-feira, um oficial do serviço de segurança interna da Ucrânia, o SBU, disse que só as suas forças especiais tinham capturado 102 soldados russos do 488º Regimento de Atiradores Motorizados e da unidade chechena Akhmat na região de Kursk.

A captura de prisioneiros russos, incluindo os recrutas, irá provavelmente ajudar Kiev a reiterar os seus apelos e esforços para trazer de volta milhares dos seus próprios civis e soldados, incluindo os defensores da siderurgia Azovstal em Mariupol.

Mais de dois anos após o cerco da cidade costeira do Mar de Azov, centenas de "defensores da fortaleza" permanecem em cativeiro na Rússia, sem qualquer informação sobre o seu estado ou paradeiro.