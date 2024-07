Procurar apartamento para comprar: em que sítio da Europa será mais caro?

Embora a Sérvia tenha registado o maior aumento dos preços dos apartamentos por metro quadrado ao longo do ano, há um país na Europa que continua a ter o preço mais elevado por metro quadrado, bem como o rendimento médio mais elevado.

Embora a atual crise do custo de vida, bem como o aumento da inflação e as taxas de juro mais elevadas tenham funcionado um pouco como deflatores, vários países europeus continuaram a registar um aumento dos preços dos apartamentos por metro quadrado durante o ano passado.

De acordo com um estudo da Deluxe Holiday Homes, que utiliza dados do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) e da Numbeo, a Sérvia é o país que registou o aumento mais acentuado dos preços dos apartamentos entre 2023 e 2024. A Lituânia surge em segundo lugar e a Roménia em terceiro. Malta e Espanha também registaram aumentos significativos nos preços dos apartamentos no último ano.

Embora a Sérvia tenha registado o maior aumento nos preços dos apartamentos ao longo do ano, a Suíça continua a manter o preço mais elevado por metro quadrado, com 20.452 dólares (18.781 euros), bem como o rendimento médio e o custo de vida mais elevados. Por outro lado, a Grécia tem o preço mais baixo por metro quadrado, com 3.157 dólares (2.899 euros).

Sérvia

Na Sérvia, os preços dos apartamentos por metro quadrado aumentaram 82,66% de 2023 a 2024, para cerca de 4.052 dólares (3721 euros), no entanto, o rendimento médio não parece ter acompanhado, chegando a 832 dólares (764 euros) por mês em média. No entanto, o custo de vida é relativamente baixo na Sérvia, situando-se nos 698 dólares (641 euros) por mês, o que pode amortecer um pouco o aumento exponencial dos preços dos apartamentos.

Uma das principais razões para o forte crescimento do preço dos apartamentos na Sérvia é o facto de as taxas de juro do crédito à habitação serem ainda bastante baixas. Há também muitos investimentos em imóveis por parte dos cidadãos que tentam canalizar as suas poupanças em moeda estrangeira para o sector.

Esta é frequentemente uma das formas mais rentáveis de investir em moeda estrangeira na Sérvia, uma vez que as poupanças em moeda estrangeira rendem muito poucos juros nos bancos. Por outro lado, as flutuações das taxas de câmbio continuam a constituir uma grande ameaça.

Investir diretamente no imobiliário sérvio também faz mais sentido para as pessoas com empregos não tradicionais ou flexíveis, uma vez que, sem um emprego permanente, têm poucas esperanças de obter empréstimos bancários para habitação. A falta de outras oportunidades de investimento adequadas também levou a um interesse adicional no sector imobiliário.

A grande quantidade de opções de construção e de infraestruturas mais baratas nos subúrbios e na periferia das cidades também significa que não é necessário muito capital para se tornar um investidor imobiliário inicial na Sérvia.

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia também levou a um grande afluxo de inquilinos russos e ucranianos à Sérvia nos últimos meses, que procuram escapar à guerra e aos seus efeitos. Consequentemente, oferecem-se normalmente para pagar mais pelos apartamentos, o que leva os senhorios a despejar frequentemente os inquilinos atuais para os receber.

Lituânia

Os preços dos apartamentos na Lituânia subiram 75,78% de 2023 a 2024, para 4.841 dólares, com o custo de vida a ser um pouco mais elevado do que na Sérvia, com uma média de 828 dólares por mês. No entanto, os salários médios eram quase o dobro da taxa sérvia em dólares, 1.624 por mês.

Assim, embora os preços dos imóveis na Lituânia tenham registado um forte crescimento recentemente, esta inflação não parece ter-se repercutido demasiado no custo de vida, em comparação com o resto da Europa.

Os preços dos apartamentos na Lituânia aumentaram por várias razões nos últimos meses. Um dos principais factores é o crescimento relativamente forte dos salários em alguns sectores, a fim de acompanhar o aumento da inflação.

O país assistiu também a um aumento significativo do custo dos materiais de construção, bem como do custo da mão de obra. Nos últimos anos, muitas empresas de TI e de outros sectores estabeleceram-se em Vilnius e noutras cidades maiores, devido aos custos de funcionamento relativamente baixos. Consequentemente, tem havido um afluxo de funcionários e suas famílias à procura de apartamentos nessas zonas.

Além disso, durante a pandemia e depois dela, vários vendedores de imóveis lituanos, ao contrário dos seus homólogos da Europa Ocidental, optaram por esperar pela recessão, em vez de baixarem os preços.

Do mesmo modo, o mercado de promoção imobiliária também esteve consideravelmente ativo, oferecendo também vantagens adicionais aos potenciais compradores. Assim, o país ainda conseguiu sair da pandemia com um mercado imobiliário relativamente forte.

Roménia

Em terceiro lugar ficou a Roménia, com um salto de 74,50% nos preços dos apartamentos, para 3.185 dólares por metro quadrado. No entanto, o custo de vida continua a ser consideravelmente baixo em comparação com os seus homólogos da Europa Ocidental, com 679 dólares. Por outro lado, o rendimento médio também era moderadamente baixo, com 1.093 dólares.

Os preços dos apartamentos romenos registaram aumentos elevados nos últimos anos devido ao aumento da procura e à escassez de novos apartamentos. Esta situação deveu-se principalmente ao aumento dos custos de construção, à escassez de mão de obra e a medidas fiscais pouco favoráveis.

O desenvolvimento das infraestruturas nos últimos anos e o aumento dos salários levaram recentemente a um aumento da procura no sector imobiliário.

Malta

Os preços dos apartamentos em Malta aumentaram a um ritmo relativamente mais lento do que nos países acima referidos entre 2023 e 2024, em 47,54%, sendo o preço por metro quadrado de 3.700 dólares (3.397 euros). No entanto, Malta também tinha um custo de vida relativamente elevado, de 1.000 dólares (918 euros) por mês, enquanto os rendimentos médios se mantiveram apenas alguns passos à frente dos custos, com 1.369 dólares (1.257 euros) por mês.

Este facto poderá refletir a crescente procura de imóveis no Mediterrâneo, dadas as significativas alterações fiscais e legais recentemente introduzidas em países europeus importantes, como o Reino Unido e a França. Esta situação levou a que vários indivíduos com um património líquido mais elevado destes países partissem para se estabelecerem noutros países europeus com regulamentações mais acolhedoras, como Malta e Itália.

A pequena dimensão de Malta e a sua população relativamente elevada levaram também a uma grande procura de terrenos e apartamentos, devido à sua escassez, o que fez subir ainda mais os preços. Devido ao facto de muitos dos apartamentos disponíveis serem arrendados como Airbnbs e alugueres de curta duração para satisfazer o elevado nível de turismo do país, o número de apartamentos para os habitantes locais diminuiu ainda mais. Este facto, por sua vez, também contribui para os aumentos de preços.

Espanha

A Espanha ficou classificada em quinto lugar, com um aumento de 44,34% nos preços dos apartamentos, que atingiram 6.139 dólares (5.637 euros) por metro quadrado no ano passado. No entanto, o custo de vida manteve-se bastante baixo, em 828 dólares (760 euros), quase ao mesmo nível das economias da Europa de Leste, apesar de a economia espanhola ser relativamente mais forte e o sector do turismo robusto.

Os salários médios também se mantiveram elevados, em 2.409 dólares (2.212 euros), o que indica que o país pode estar a recuperar dos golpes da pandemia.

A principal razão que impulsiona o salto nos preços dos apartamentos espanhóis é devido a uma grande parte dos apartamentos disponíveis em áreas consideradas turísticas. Estas incluem as cidades de San Sebastian, Madrid, Valência, Barcelona, Palma, Alicante e Costa del Sol.

Consequentemente, tal como em Malta, muitos dos apartamentos disponíveis são ocupados por expatriados ou por alugueres de curta duração, deixando os habitantes locais a pagar preços mais elevados por menos apartamentos. A recuperação do sector imobiliário nos últimos anos e a expansão das viagens pós-pandemia também contribuíram para esta situação.