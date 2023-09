O Skiplagging pode poupar-lhe dinheiro, mas este truque de viagem barata tem alguns riscos e desvantagens significativos.

O preço dos bilhetes de avião atingiu este ano um máximo histórico. Com os custos em alta, os passageiros estão a procurar desesperadamente voos baratos.

Alguns métodos, porém, são mais arriscados do que outros - como o skiplagging. Também conhecido como "cidade escondida" ou "bilhete descartável", esta prática tem-se tornado cada vez mais popular nos últimos anos.

O hack de bilhetes baratos consiste em comprar um bilhete mais barato com uma escala na cidade para onde se quer viajar e depois não apanhar o segundo voo.

Há uma série de desvantagens e é pouco provável que seja popular junto da companhia aérea com que voa se for apanhado a fazer skiplag.

Como é que o skiplagging funciona e quais as vantagens?

Skiplagging é quando se reserva um voo indireto que custa menos do que um voo direto e depois não se faz a ligação. É uma forma de encontrar um voo sem escalas sem o preço que muitas vezes acompanha estes bilhetes.

Digamos, por exemplo, que quer voar de Genebra para Madrid. Um bilhete para outro local em Espanha, como Culleredo, com uma escala na capital espanhola, poderia permitir-lhe poupar cerca de 20%. Não viajaria para Culleredo e deixaria o aeroporto de Madrid sem utilizar a segunda metade do seu bilhete.

Despachar uma mala não é possível quando se usa uma tarifa skiplagged Canva

Também pode poupar dinheiro em viagens de longo curso. Um bilhete de última hora de Birmingham, no Reino Unido, para Nova Iorque, nos Estados Unidos, com um skiplag, pode poupar cerca de 100 euros.

Encontrar tarifas como estas por si próprio não é fácil, embora possa ser feito com sítios de comparação de preços como o Kayak ou mesmo o Google Flights, mas em 2013 foi criado um sítio Web - Skiplagged - para que as pessoas possam procurar estas tarifas urbanas escondidas.

A sua página inicial afirma "Os nossos voos são tão baratos que a United (Airlines) processou-nos... mas ganhámos", dando-lhe uma pequena pista sobre o que as companhias aéreas pensam desta prática.

Quais são as desvantagens dos bilhetes de cidade escondidos?

Apesar das tarifas baratas, existem algumas desvantagens no skiplagging - como o facto de não poder fazer o check-in das suas malas.

O seu bilhete é para o destino final da viagem, o que significa que se fizer o check-in das suas malas, é aí que elas vão parar. Alguns hackers de voo experientes recomendam mesmo viajar sem nada maior do que uma mochila, devido à possibilidade de lhe ser pedido que despache a sua bagagem num voo muito concorrido. Para evitar isso, viaje ** apenas com bagagem de mão.**

Também é pouco provável que a utilização de um bilhete de ida e volta funcione. É provável que as companhias aéreas cancelem o voo de regresso se se aperceberem do que fez.

"Os viajantes que decidirem fazer skiplag devem sempre reservar bilhetes de ida, para que a viagem de regresso não seja cancelada se a companhia aérea cancelar o bilhete", avisa Edward Russell, repórter de companhias aéreas das publicações do setor Skift e Airlines Weekly.

Há também a possibilidade de a "cidade escondida" que se pretende atingir não ser a que se vai encontrar. A programação, o reencaminhamento e a logística complicada são parte integrante do planeamento dos voos.

Isto significa que a sua cidade de ligação pode mudar, deixando-o com um bilhete para um destino que não está nem perto de onde quer ir.

Porque é que as companhias aéreas não gostam do skiplagging?

"As companhias aéreas fixam os preços dos bilhetes com base no mercado e na concorrência, e não necessariamente na distância do voo. É por isso que uma viagem curta é muitas vezes mais cara do que uma longa", explica Russell.

O repórter usa o exemplo da rota Tampa, na Flórida, para Charlotte, na Carolina do Norte, nos EUA. Embora Tampa seja normalmente um local barato para onde voar devido à prevalência de transportadoras económicas, esta rota em particular é dominada pela American Airlines.

"Por isso, a American [Airlines] pode cobrar o preço que quiser pelas viagens apenas entre Tampa e Charlotte. Mas se um viajante estiver a voar entre, digamos, Tampa e Nova Iorque, tem muitas opções, pelo que é provável que a American [Airlines] iguale as tarifas Tampa-Nova Iorque, mesmo que o itinerário inclua uma paragem em Charlotte", diz.

"Em suma, a concorrência no mercado dita as tarifas aéreas mais do que a distância ou qualquer outro fator", conclui Russell.

Um lugar vazio é também um lugar que poderia ter sido vendido a outro passageiro. As companhias aéreas alegam que isto significa que perdem dinheiro quando os passageiros não seguem para o seu destino final.

Praticamente todas as companhias aéreas proíbem o skiplagging no seu contrato de transporte. Canva

Praticamente todas as companhias aéreas proíbem explicitamente o skiplagging nos seus termos de serviço, com diferentes graus de consequências se for apanhado.

Isto pode significar qualquer coisa, desde o cancelamento de benefícios de fidelidade, como pontos acumulados em voos, até à proibição de voltar a viajar com uma determinada transportadora ou mesmo ações judiciais.

Em julho deste ano, um adolescente dos EUA tentou utilizar esta pirataria para viajar de Gainesville, na Florida, para Nova Iorque, com uma paragem em Charlotte, na Carolina do Norte - o seu verdadeiro destino. Mas a American Airlines descobriu o que ele estava a fazer e ele foi afastado por um agente na porta de embarque.

Por fim, depois de o adolescente ter admitido que não tinha qualquer intenção de viajar para Nova Iorque, um representante da companhia aérea cancelou o seu bilhete.

Os meios de comunicação social locais afirmam que o voo foi comprado através do sítio web Skiplagged. O pai do adolescente afirmou que utilizaram o sítio para reservar viagens "quase exclusivamente nos últimos cinco a oito anos".

O skiplagging é legal?

Com as companhias aéreas tão contra esta prática, pode estar a perguntar-se se é legal optar por sair do aeroporto no seu destino de escala. A resposta é, de um modo geral, sim, mas isso não significa que não tenha consequências.

"A prática, embora desencorajada pelas companhias aéreas e proibida no seu contrato de transporte, raramente é contra a lei", explica Russell.

No entanto, é necessário certificar-se de que possui os vistos e os requisitos de entrada corretos para o país que pretende visitar, tal como faria com um voo direto.

O Skiplagging não é tecnicamente ilegal, mas pode ter consequências graves. Canva

Já houve casos em que as companhias aéreas processaram passageiros, mas Russell diz que são raros.

Em 2019, a Lufthansa tentou levar um passageiro a tribunal por ter reservado uma tarifa urbana oculta. Pediram mais de 2 000 euros pelo custo do que era um voo multicidades em vez do bilhete de ida e volta. Inicialmente, o caso foi rejeitado por um tribunal de primeira instância, depois a Lufthansa recorreu da decisão e acabou por se retirar inesperadamente do processo.

"Os viajantes devem preocupar-se mais com a possibilidade de serem banidos de uma companhia aérea - algo que as companhias aéreas podem fazer - do que com a possibilidade de enfrentarem acusações criminais", acrescenta Russell.