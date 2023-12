Como é que as viagens podem ser mais sustentáveis? A repórter da Euronews Anca Ulea visitou comunidades, no Japão, que vivem de forma sustentável, em harmonia com a natureza.

PUBLICIDADE

A viagem começa na bacia do rio Nagara, no centro do Japão.

Os habitantes locais utilizam o rio para irrigar as suas culturas e como fonte de alimentação. Em troca, limpam o rio, cuidam do ecossistema e protegem espécies raras.

A euronews falou com um dos pescadores locais que pratica uma forma tradicional de pesca com redes de cardume, chamada Sebari. No outono, a maior parte das capturas de peixe doce ayu é enviada para incubadoras, para que a população possa ser mantida no ano seguinte.

A culinária local de Gifu é rica em produtos frescos e ervas medicinais.

A euronews visitou também Kinosaki Onsen, uma cidade construída em torno de fontes termais naturais, ou onsen. Muitas das pousadas da cidade japonesa pertencem à administração local, possuem uma arquitetura tradicional e uma história ancestral.

Clique no vídeo para ver a reportagem completa.