Festival em Lyon mistura luz, música e inteligência artificial

De Euronews

Este ano, Festival das Luzes na cidade francesa de Lyon aborda temas como proteção ambiental e relações humanas.

Numa praça junto à histórica Câmara Municipal de Lyon, centenas de pessoas reuniram-se esta quinta-feira para uma contagem decrescente que deu início à Fête des Lumières (Festival da Luzes).

Encolhidos no frio, os espectadores seguravam as taças de vinho quente, assistindo a cenas dos primeiros filmes dos irmãos Lumière, os inventores do cinema.

Ao som do músico francês Rone, residentes e turistas assistiram maravilhados à comparação da sétima arte com o papel que a inteligência artificial poderá desempenhar no futuro.

Esta é umas das 32 instalações de luz e espetáculos espalhados pela cidade este ano.

O diretor artístico do festival, Julien Pavillard, disse à Euronews que era importante que a Fête des Lumières crescesse para além do centro da cidade, para incluir mais residentes.

O festival termina este domingo.