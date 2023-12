Relógios de luxo, dinheiro e telemóveis foram alguns dos artigos que desapareceram de bagagens de porão.

Funcionários do aeroporto de Tenerife Sul foram detidos por suspeita de terem roubado quase 2 milhões de euros de artigos de bagagens registadas.

Catorze trabalhadores estão entre os acusados, informou a polícia.

Os artigos roubados, incluindo cerca de 13.000 euros em dinheiro, foram apreendidos ao grupo de funcionários do principal aeroporto turístico das Ilhas Canárias, em Espanha, segundo um comunicado.

Outros 20 funcionários do aeroporto estão a ser investigados no mesmo caso.

O aeroporto de Tenerife Sul recebe cerca de 11 milhões de passageiros por ano, a maioria dos quais turistas europeus que procuram o clima agradável das ilhas.

O que é que levantou suspeitas?

A investigação teve início após um aumento do número de queixas de passageiros sobre objetos desaparecidos de bagagens.

Segundo a polícia, os furtos ocorreram quando as malas estavam a ser colocadas no porão dos aviões. No interior do porão, os alegados ladrões forçavam a abertura das malas, retiravam os objetos de valor e voltavam a fechá-las.

As autoridades apreenderam 29 relógios de luxo, 120 peças de joalharia, 22 telemóveis topo de gama e diversos aparelhos eletrónicos. Os suspeitos tinham vendido muitos outros artigos online ou em lojas locais.

Como proteger a sua bagagem contra perdas e roubos

Embora o roubo de bagagem registada seja relativamente raro, há muitas formas de proteger os seus pertences.

As taxas debagagem mal manuseada quase duplicaram na sequência da pandemia, uma vez que os aeroportos se debateram com a falta de pessoal e greves.

Uma forma fácil de manter a sua bagagem à vista é optar pela bagagem de mão em vez da bagagem registada. Se não conseguir acomodar os seus pertences numa mala de cabine, tente embalar todos os objetos de valor, como computadores portáteis, máquinas fotográficas e telemóveis, na sua bagagem de mão.

Também é útil levar uma ou duas mudas de roupa na bagagem de mão para o caso de a mala maior desaparecer.

Optar por uma bagagem que se destaque - como uma mala de cor viva - pode minimizar as hipóteses de alguém tirar acidentalmente a sua mala do tapete de recolha. Se tiver uma mala preta normal, torne-a reconhecível adicionando-lhe uma correia ou fita colorida. Os cadeados também podem ajudar a impedir o roubo.

Os localizadores de bagagem, como as AirTags da Apple, podem ajudá-lo a manter o controlo da sua mala em caso de desaparecimento, mas não ajudam necessariamente com artigos individuais.

Não se esqueça de tirar uma fotografia dos artigos da sua mala antes de partir, caso necessite de provas para um pedido de indemnização ao seguro.