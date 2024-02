Mensagem numa garrafa viaja entre Espanha e Itália

De Luca Palamara

O mar enviou a um italiano uma mensagem inesperada das Ilhas Baleares, escrita por uma criança de 11 anos.

"Uma mensagem numa garrafa": Parece um conto de fadas para crianças ou o título de uma canção, mas foi o que um residente de Bacoli, na província de Nápoles, no sul de Itália, encontrou um dia enquanto passeava na sua praia preferida.

"Tenho uma relação exclusiva com o mar, como se fosse um amigo com quem falar e obter algumas respostas. Esta relação tem-se mantido até agora, até aos meus 38 anos e ainda hoje acho que o mar é o meu melhor amigo, conta Dario Grande.

E o mar enviou a Dario uma mensagem inesperada das Ilhas Baleares, em Espanha, escrita por uma criança de 11 anos, a falar da sua vida e das suas paixões.

Quis o destino que, após uma longa e perigosa viagem, a garrafa com a mensagem chegasse às mãos de alguém que soubesse apreciar o seu conteúdo.

"Muitas vezes, procuro respostas do mar . Quando li uma carta enviada por uma criança, foi como se o mar me tivesse dado uma resposta forte (...) e isso comoveu-me muito", lembra Dario.

Graças à cobertura mediática das televisões e jornais espanhóis, Dario conseguiu entrar em contacto com os pais da criança. O pai não só agradeceu como fez questão de sublinhar a importância de manter o contacto entre Dario e o filho através do correio normal.

Num futuro próximo, Dario quer ir a Maiorca para "encontrar e apertar a mão" ao autor da mensagem. “Contar-lhe um pouco da minha vida e da minha terra, que é provavelmente muito parecida com a dele, com as mesmas cores, a mesma paisagem e o mesmo mar."