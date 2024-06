Barcelona quer proibir a venda de lembranças "ofensivas"

"Uma confusão de mau gosto": Barcelona quer proibir lembranças "ofensivas" e "de mau gosto" incluindo conteúdos "homofóbicos ou sexistas".

Desde os abridores de garrafas fálicos aos copos de shot de marca, as lembranças pirosas nunca são difíceis de encontrar num ponto turístico. Mas uma cidade europeia está a tentar regulamentar a falta de gosto destes presentes.

A Câmara Municipal de Barcelona está a considerar a possibilidade de proibir a exposição e venda de lembranças que sejam "ofensivas ou de mau gosto". Isto incluiria produtos com conteúdo "homofóbico ou sexista".

Um vereador local apelidou as bancas e as lojas que exibem estes produtos de "lixo" que "degradam" a cidade.

Lembranças de Barcelona "degradam" a cidade Jordi Coronas Vereador na Camâra de Barcelona

O vereador Jordi Coronas criticou o mau gosto das lembranças expostas nas ruas da Ciutat Vella, o bairro mais antigo da cidade de Barcelona. Entre eles, "pénis com a marca Barcelona e t-shirts com mensagens sexistas, homofóbicas ou simplesmente de mau gosto".

"Desvalorizam as ruas mais visitadas de Barcelona", disse Coronas. "São uma confusão de mau gosto, que degrada a imagem de Barcelona como destino turístico.

No início desta semana, Coronas e outros vereadores apresentaram a sua proposta para regulamentar os souvenirs.

A moção do partido pró-independência Esquerra foi aprovada pela comissão económica da Câmara Municipal, permitindo-lhes analisar a possibilidade de proibir as lembranças "ofensivas". E surge apenas uma semana antes do início das celebrações do Orgulho na cidade.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelona, responsável pela economia, Jordi Valls, terá apoiado a iniciativa e prometeu que a autarquia iria estudar formas de limitar a exposição e venda de lembranças de mau gosto.

No entanto, advertiu que seria difícil introduzir regras concretas, uma vez que os regulamentos atuais não podem estabelecer quaisquer "critérios regulamentares sobre o conteúdo ou a qualidade estética da lembrança".

"É difícil normalizar porque o que é considerado de mau gosto é uma questão de grande subjetividade", afirmou.

A Coronas terá defendido uma "solução imaginativa" para ultrapassar as dificuldades na introdução da proibição.