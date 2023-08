De Euronews Travel

População local está cada vez mais frustrada com os restaurantes que procuram maximizar os lucros com os turistas durante a época alta do verão.

Os viajantes individuais que visitam Barcelona poderão, em breve, passar fome, a avaliar pelo número crescente de restaurantes que proibiram as refeições a sós. PUBLICIDADE As esplanadas são incrivelmente populares durante a primavera e o verão, quando milhões de turistas afluem à cidade. Mas há más notícias para quem janta sozinho, porque os donos dos restaurantes começaram a recusá-los a favor de grupos que geram mais dinheiro. No centro de Barcelona, alguns restaurantes - principalmente na Carrer de Blai, conhecida pelos seus bares de tapas, e no bairro de Eixample - começaram a recusar clientes individuais. O diário espanhol El Pais noticiou que os empregados de mesa estão a dar desculpas como o facto de estarem completamente cheios ou a recusar lugares nos terraços dos restaurantes. Clientes que jantam sozinhos estão a receber péssimas mesas e desculpas Para as pessoas que viajam e jantam sozinhas, uma receção fria não é assim tão invulgar. É muito comum sentar-se junto à casa de banho, à cozinha ou até mesmo num canto escondido. Mas os habitantes de Barcelona também estão a sentir o impacto do turismo nos restaurantes da cidade. Um habitante local contou ao jornal que experimentou vários estabelecimentos na mesma noite, mas que todos lhe recusaram a entrada, apesar de haver mesas vazias. Moradores locais estão a ser afastados dos restaurantes durante as movimentadas temporadas de primavera e verão. IMAGO/Mario Aurich via Reuters Connect "Na primeira esplanada em que consegui uma mesa, um empregado chegou rapidamente e disse-me que estava reservada. Não estava. Assim que me levantei, um grupo de ‘guiris' (estrangeiros) que estava atrás de mim sentou-se", conta. Outro disse-lhe que teria apenas 20 minutos para comer e o último restaurante que tentou contactar diretamente disse-lhe que o terraço era apenas para grupos. Porque é que os restaurantes estão a recusar clientes individuais? A razão por detrás da proibição dos clientes que jantam sozinhos é financeira. As mesas com grupos são suscetíveis de gastar mais do que alguém que come sozinho. E os grupos de turistas também gastam mais dinheiro do que os locais. Os habitantes locais estão a ficar cada vez mais frustrados com o facto de os restaurantes procurarem maximizar os lucros dos turistas. Se antes podiam sentar-se no exterior e tomar uma bebida à noite ou um café à tarde, agora dizem-lhes que não. PUBLICIDADE À medida que as temperaturas começam a subir na primavera, os residentes são forçados a adaptar-se aos horários alimentares dos turistas, com muitos estabelecimentos a recusarem-se a receber quem procura uma bebida rápida depois das 12:00. “16:00. Antes de entrar no MACBA (Museu de Arte Contemporânea de Barcelona) queremos tomar um café", disse a jornalista Noemí Vilaseca num post nas redes sociais em julho. "Não nos servem na esplanada, porque 'é hora de um aperitivo [antes do jantar, claro]’."