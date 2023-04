Pelo menos dois mísseis disparados pelas forças afetas ao Kremlin atingiram três blocos de apartamentos na cidade de Uman, no centro da Ucrânia, às primeiras horas desta sexta-feira.

As operações de busca por vítimas estão em curso nos escombros do edifício. Pelo menos 11 corpos já foram encontrados, incluindo o de duas crianças de 10 anos, informaram as autoridades locais.

Uman foi uma das três cidades alvejadas pela Rússia esta sexta-feira.