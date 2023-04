Dnipro, Uman e Kiev foram alvejadas pelas forças afetas ao Kremlin às primeiras horas desta sexta-feira, dois dias após um telefonema entre Zelenskyy e Xi jinping

Pelo menos seis pessoas morreram, incluindo uma criança de três anos, e 19 ficaram feridas após os bombardeamentos russos desta manhã sobre pelo menos três cidades da Ucrânia, incluindo a capital Kiev.

Os ataques acontecem dois dias depois de o Presidente ucraniano ter falado ao telefone com o homólogo da China, sobre um eventual processo de paz em que Xi Jinping defendeu a integridade territorial da Ucrânia.

O primeiro ataque russo registado aconteceu em Dnipro, 80 quilómetros a norte de Zaporíjia. "Uma jovem mulher e uma criança de três anos foram mortas", informou o presidente da câmara da cidade, Borys Filatov, pela rede social Telegram.

Na cidade de Uman, pouco mais de 200 quilómetros a sul de Kiev, quatro pessoas morreram e pelo menos 17 ficaram feridas após o ataque russo ter atingido três blocos de apartamentos, informou o governador local, Ihor Taburets.

Na capital, 21 dos 23 mísseis russos disparados foram neutralizados. "Após 51 dias de pausa, o inimigo lançou um novo ataque com mísseis sobre Kiev. De acordo com as informações ainda a ser esclarecida, o bombardeamento partiu de de aviões estratégicos", revelou a administração militar da cidade de Kiev.

Além dos 11 mísseis destruídos, também duas aeronaves não tripuladas foram abatidas. Duas pessoas ficaram feridas em Ukrainka, na região de Kiev, tendo a queda de destroços dos mísseis neutralizados atingido a rede elétrica.

Os alarmes de ataques aéreos foram acionados por todo o país. A agência Interfax refere também explosivas ouvidas nas cidades de Kremenchuk e Poltava