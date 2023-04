De euronews

A Ucrânia é o maior território minado do mundo, segundo especialistas, superando países como o Afeganistão ou a Síria, e a guerra parece longe de terminar.

Soldados ucranianos, especialistas em desminagem, já neutralizaram mais de 345 mil objetos explosivos desde que a invasão russa começou. Esta é uma missão extremamente perigosa, mas absolutamente necessária para que os civis possam voltar a movimentar-se nesta área e a trabalhar com alguma normalidade.

"Existem milhares dessas munições. E cada uma deve ser neutralizada separadamente. Hoje vamos enterrar pelo menos 70 delas. Eles minaram especificamente para que ninguém pudesse viver nesta terra durante muitos anos", diz Oleksandr Dvoretskyi, veterano do grupo de desminagem.

De acordo com um relatório elaborado pelo think tank internacional GLOBSEC, cerca de 30% do território da Ucrânia (cerca de 174.000 km2) foi exposto a intensas operações de combate. Existem dezenas de milhares de minas, mas também milhares de projéteis não detonados.