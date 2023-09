Evento do orgulho LGBT em Kharkiv pelas vitórias na guerra

A cidade ucraniana de Kharkiv, no nordeste do país, perto da fronteira com a Rússia, foio palco este fim de semana de um evento do orgulho LGBT.

Habitualmente, realiza-se uma marcha, mas devido a questões de segurança relacionadas com a guerra em curso, a manifestação deste ano foi mais comedida e incluiu a colocação de cartazes com a forma humana e as cores do arco-íris junto a árvores.

Esta marcha intitula-se Figuras Invisíveis. As figuras vão ser colocadas ao longo da estrada e vão simbolizar as pessoas que não podem estar presentes por diversas razões, as que tiveram de partir ou as que foram forçadas a partir. Algumas estão agora na guerra, outras morreram durante esta invasão de grande escala", explicou Sofia Yenina, coorganizadora do "Orgulho Kharkiv".

Sofia lamenta que o parlamento ucraniano tenha "estagnado" o processo de legislação dos casamentos na comunidade LGBT e sublinha que "as pessoas devem estar protegidas, em especial agora durante a guerra, quando algo pode acontecer a qualquer momento".

"Não somos imunes. Qualquer coisa nos pode acontecer durante uma guerra", reforça,

A coorganizadora explica que o evento tenta "unir a comunidade em prol da vitória e da congregação de apoio para aqueles que agora estão a combater". "E isto inclui pessoas LGBT que estão agora a lutar por nós e há muitos. Raparigas e rapazes. Alguns que eu conheço pessoalmente", concretiza Sofia Yenina.