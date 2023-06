"Estamos a deixar de fazer coisas que conseguíamos fazer sem preocupações, como apertar as mãos na rua". Com o fim do mês do Orgulho, os ativistas alertam para uma polarização do discurso público que se está a tornar mais violenta.

Sair à rua com medo, largar a mão do parceiro ou evitar demonstrações públicas de afeto são cada vez mais comuns em cidades europeias aparentemente livres e tolerantes. A capital de Espanha, Madrid, é um bom exemplo.

"Olhar para trás está a tornar-se um lugar-comum", diz Ramón Martínez, escritor e ativista do COGAM. "À minha volta, vejo que as pessoas LGBT começam a deixar de fazer coisas que tínhamos conseguido fazer sem qualquer preocupação".

As denúncias de ataques homofóbicos em Espanha aumentaram muito no primeiro trimestre do ano. Um dos casos mais recentes é o de dois jovens que foram agredidos por um grupo de cinco rapazes enquanto se beijavam na praia durante as festas de Sant Joan, em Barcelona.

Martínez aponta o espancamento até à morte de Samuel Luiz na Corunha, há dois anos, como um ponto de viragem fundamental. "Desde então, muitos dos meus amigos começaram a procurar aulas de defesa pessoal", diz. "Muitas pessoas começaram a perceber que o problema se estava a agravar" e temem que Espanha continue a dar passos atrás na conquista de direitos até chegar à situação da Polónia ou da Hungria.

Como professor, Martínez viu como entre os mais jovens contrasta "uma geração absolutamente livre e totalmente visível", que convive nas escolas com "uma geração que voltou a manifestar a sua fobia LGBTQI".

"Muitas pessoas aproveitaram a ascensão da extrema-direita para sair do seu próprio armário de ódio".

O ódio tem saído do armário incentivado sem pudor por partidos de extrema-direita como o Vox. No seu cartaz eleitoral, o grupo liderado por Santiago Abascal atirou para o caixote do lixo os direitos LGBTQI, o feminismo e a Agenda 2030, entre outros.

Após as eleições regionais e municipais de maio, as alianças entre a direita e a extrema-direita permitiram ao Vox entrar em muitas câmaras municipais. Entre as suas primeiras medidas, estão a eliminação das bandeiras arco-íris dos edifícios públicos e a proibição de manifestações contra a violência masculina.

"O problema que temos neste momento é que ainda estamos num processo de regressão simbólica", diz o ativista do COGAM. "O próximo passo já começa a assustar-me, porque não seria simbólico, mas legal, abrindo a porta a uma mudança social que eu receio que possa acontecer", lamenta, tendo em conta as sondagens para as eleições gerais de 23 de julho em Espanha, que apontam para uma vitória do Partido Popular com o Vox.

"Infelizmente, o que vemos cada vez mais é que há forças antidemocráticas e populistas que utilizam as pessoas LGBTQI e os seus direitos para os arrastar para o meio dos debates. São estratégias para desviar a atenção de problemas como a corrupção", como está a acontecer, por exemplo, na Hungria, acrescenta Katrin Hugendubel, diretora política da ILGA-Europa.

Discurso de ódio transforma-se em violência

Os símbolos são apenas o início de uma onda de regressão dos direitos das lésbicas, gays, trans, bissexuais, intersexuais e queer que acompanha a ascensão da extrema-direita em toda a Europa.

Em Itália, a recente subida ao poder da extrema-direita de Giorgia Meloni já teve consequências para as famílias de pais do mesmo sexo. O procurador público da cidade de Pádua, no norte do país, declarou ilegais as certidões de nascimento de 33 crianças nascidas de casais de lésbicas.

Em março, o Governo tinha dado instruções aos municípios para deixarem de registar os filhos de pais do mesmo sexo, num país onde o casamento igualitário ainda não é permitido por lei. O país legalizou as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo em 2016, sob um governo de centro-esquerda.

Una mujer con su hijo en la marcha anual del Orgullo en Roma, Italia, el sábado 26 de junio de 2021. Gregorio Borgia/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

A isto juntam-se as leis anti-LGBTQI na Hungria, que também foram replicadas na Roménia. As leis e os discursos de ódio têm consequências, mesmo em países mais avançados em termos de tolerância, como é o caso de Espanha.

Os incidentes violentos nas ruas aumentaram, mas também a discriminação nas escolas e no local de trabalho", diz Hugendubel, devido ao "ódio transfóbico" que rodeia a nova "lei trans" do governo progressista de Pedro Sánchez.

A violência contra as pessoas LGBTQI na Europa atingiu o seu nível mais elevado numa década. É o que revela o relatório 2023 da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero, Transexuais e Intersexuais da Europa (ILGA-Europa).

Passou um ano desde o ataque a um espaço queer em Oslo, na Noruega, em que um homem armado abriu fogo, matando duas pessoas e ferindo outras 21.

Este não foi o único ataque mortal contra pessoas queer em 2022. Na Eslováquia, duas pessoas foram mortas a tiro por um extremista de direita à porta de uma loja em Bratislava.

Estes são apenas alguns exemplos da violência homofóbica "sem precedentes" registada entre janeiro e dezembro de 2022 pela ILGA-Europa em 16 países europeus, incluindo França, Reino Unido e Alemanha. De acordo com a organização, existe uma clara relação de causa e efeito entre o discurso de ódio e esta violência "que não irá desaparecer ou diminuir até que os decisores políticos compreendam que têm de se antecipar ao problema".

Mas, para Ramón Martínez, o discurso de ódio, apesar de ser o terreno fértil para a discriminação, não é o único culpado. "É quase uma consequência do sucesso do movimento LGBTQI", explica. Os direitos conquistados e os rápidos avanços estão a provocar uma reação que se junta à ascensão da extrema-direita.

Chama também a atenção para o "enfraquecimento dos movimentos sociais LGBTQI clássicos" na afirmação das suas posições.

Mapa de la situación política y jurídica de los países de Europa en materia de derechos LGTBIQ+. ILGA-Europe

Algumas evoluções positivas

Katrin Hugendubel considera que "a complacência" de há alguns anos acabou e que "há uma mobilização que está a funcionar". A nível europeu, Katrin Hugendubel congratula-se com o facto de os países se unirem para obrigar membros como a Eslováquia ou a Hungria a respeitar os direitos dos LGBTQI.

O último Mapa Arco-Íris, produzido anualmente pela ILGA-Europa e que classifica a situação legal e política das pessoas LGBTQI em 49 países europeus, também revela aspetos positivos, como a introdução de leis a favor do grupo.

Na semana passada, a Estónia tornou-se o primeiro Estado báltico a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, nos últimos doze meses, vários países introduziram o reconhecimento legal do género por autodeterminação e a proibição da mutilação genital intersexo.

"A Finlândia, a Escócia e a Espanha adotaram leis muito avançadas, pelo que estão a acontecer coisas boas", sublinha Hugendubel. "Até a Polónia avançou este ano porque os tribunais proibiram os requisitos de esterilização.

Mas Hugendubel recorda que os progressos não podem ser dados como garantidos e que "todos temos de ser mais corajosos e fazer mais barulho, com todos os instrumentos que existem para garantir que não retrocedemos".