Vídeo. Aeroporto de Palma de Maiorca retoma atividade após tempestade

O aeroporto de Palma de Maiorca retomou os voos após as graves inundações provocadas pelas chuvas que bateram recordes terem interrompido as operações. Com mais de 50 litros por metro quadrado registados, o aeroporto enfrentou o caos, mas já recuperou, aconselhando os passageiros a confirmar os voos com as companhias aéreas. A Agência Estatal para a Meteorologia (AEMET) alerta para a possibilidade de novas chuvas.

