Vídeo. Filipinas exigem que China devolva bens apreendidos em confronto

As ilhas Spratly são territórios disputados por várias nações, nomeadamente a China e as Filipinas. O chefe militar das Filipinas exigiu que a China devolva as armas e outros equipamentos apreendidos pela guarda costeira chinesa, e que pague pelos danos causados na segunda-feira durante a invasão dos barcos da Marinha filipina.