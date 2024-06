Vídeo. Onda de calor na Grécia impede visitas à Acrópole de Atenas

A Acrópole - que atraiu cerca de 4 milhões de visitantes no ano passado - esteve encerrada entre o meio-dia e as 17h00 (0900-1400GMT), num dia em que a capital grega atingiu os 39º Celsius. A temperatura elevada levou também ao encerramento de muitas escolas na zona.

Os turistas que visitaram o local disseram que não estavam satisfeitos com a decisão porque as autoridades não comunicaram o encerramento planeado com antecedência.

"Não, não fomos informados. Comprámos os nossos bilhetes ontem na bilheteira, para a faixa horária entre as 12h00 e as 13h00 de hoje. Mas não pudemos (entrar) com os nossos bilhetes, não houve qualquer explicação de que estaria encerrado hoje, disse Steven, um turista dos Países Baixos.

Prevê-se que o tempo arrefeça na Grécia no final de sexta-feira.