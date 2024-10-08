Vídeo. A instalação sensorial de Mire Lee no Tate Modern

O Museu de Arte Contemporânea Tate Modern, em Londres, está a acolher uma instalação gigantesca da artista sul-coreana Mire Lee.
Suspensa por correntes e roldanas, a obra explora os temas da regeneração e da decomposição.
Esculturas de tecido, conhecidas como "peles", são içadas em correntes metálicas, lembrando os sistemas de roldanas utilizados pelos mineiros de carvão. Uma grande turbina, inspirada no passado industrial do edifício, gira lentamente, criando uma atmosfera de fábrica.
O som da água corrente contribui para a experiência sensorial. A exposição estará patente de 9 de outubro de 2024 a 16 de março de 2025.