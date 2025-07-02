Vídeo. Incêndio tóxico em lixeira ilegal de Sarajevo levanta preocupações de saúde

O incêndio, que arde nas camadas de plástico e resíduos médicos, está a revelar-se quase impossível de extinguir rapidamente.
As autoridades dizem que poderá levar vários dias a ser apagado.
Os níveis de poluição do ar dispararam, com partículas PM10 e PM2.5 muito acima dos limites seguros.
Os residentes são aconselhados a permanecerem em casa, a manterem as janelas fechadas, a usarem máscaras e a utilizarem purificadores de ar, se possível.
As autoridades de saúde alertam que o fumo é especialmente perigoso para crianças, grávidas, idosos e pessoas com doenças crónicas.