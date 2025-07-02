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Incêndio em aterro ilegal em Sarajevo Oriental causa poluição severa do ar e riscos para a saúde
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Vídeo. Incêndio tóxico em lixeira ilegal de Sarajevo levanta preocupações de saúde

Últimas notícias:

Um incêndio subterrâneo persistente no aterro ilegal de Krupačke stijene, na área de Krupac, está a enviar fumo tóxico para as partes ocidentais da cidade.

O incêndio, que arde nas camadas de plástico e resíduos médicos, está a revelar-se quase impossível de extinguir rapidamente.

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As autoridades dizem que poderá levar vários dias a ser apagado.

Os níveis de poluição do ar dispararam, com partículas PM10 e PM2.5 muito acima dos limites seguros.

Os residentes são aconselhados a permanecerem em casa, a manterem as janelas fechadas, a usarem máscaras e a utilizarem purificadores de ar, se possível.

As autoridades de saúde alertam que o fumo é especialmente perigoso para crianças, grávidas, idosos e pessoas com doenças crónicas.

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